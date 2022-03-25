Hakim ve savcıların bulunduğu soruşturmada flaş gelişme! ‘Dedeler’ şebekesindeki savcı tutuklandı

Oluşumun, "yurt içinde ve yurt dışında iş bulma, yurt dışına gönderme, yatırım yapacak alanlar, devletle ilgili işleri yürütme" gibi vaatlerle nitelikli dolandırıcılık yaptığı belirlenirken çete içerisinde Ankara'da görev yapan ağır ceza hakimi B.Ç. ile Elazığ'da görev yapan cumhuriyet savcısı H.K.'nın da bulunduğu ortaya çıkmıştı. Hakimin yapılanma içerisinde Dubai Masası lideri olduğu, Cumhuriyet Savcısının ise Türkiye Başdedesi olduğu öğrenilmişti.