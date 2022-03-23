Whatsapp çöktü mü? 23 Mart Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram çöktü mü? Son dakika sosyal medya neden çöktü?

SOSYAL MEDYA NEDEN ÇÖKTÜ?
Sosyal medya uygulamalarına erişim sorunu yaşanıyor. Konuya ilişkin sosyal medya kullanıcıları Whatsapp, Instagram, Twitter ve Facebook tarafından açıklama gelip gelmediğini merak ediyor. Henüz konuya ilişkin resmi açıklama yapılmadı...
23 MART 2022 INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?
Instagram'da çeşitli erişim problemlerinin yaşandığı bildirilirken gözler yapılacak açıklamaya çevrildi. Mesajlaşma uygulaması Instagram'da bazı kişiler erişim sorunu yaşıyor.
WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ?
Popüler sosyal medya uygulamaları WhatsApp, Facebook ve Instagram'a erişilemiyor. Sorunun nedeniyle ilgili yapılan açıklamada sorunun yakında düzeltileceği belirtiliyor.
İnstagram'da sabah saatlerinden itibaren story ve gönderi içerik paylaşamama, DM atamama gibi birçok problem dünya genelinde yaşanmakta. Twitter ve Google'da en çok araştırılan konular arasında yer alan sıkıntı ile Instagram'dan resmi bir açıklama gelmezken, yaşanan problemin kısa bir süre içerisinde düzelmesi bekleniyor.