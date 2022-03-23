Whatsapp çöktü mü? 23 Mart Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram çöktü mü? Son dakika sosyal medya neden çöktü?

WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ?

Popüler sosyal medya uygulamaları WhatsApp, Facebook ve Instagram'a erişilemiyor. Sorunun nedeniyle ilgili yapılan açıklamada sorunun yakında düzeltileceği belirtiliyor.

İnstagram'da sabah saatlerinden itibaren story ve gönderi içerik paylaşamama, DM atamama gibi birçok problem dünya genelinde yaşanmakta. Twitter ve Google'da en çok araştırılan konular arasında yer alan sıkıntı ile Instagram'dan resmi bir açıklama gelmezken, yaşanan problemin kısa bir süre içerisinde düzelmesi bekleniyor.