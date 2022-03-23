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    • Güncel
    • 23.03.2022 20:14
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    • 23.03.2022 20:28
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    Whatsapp çöktü mü? 23 Mart Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram çöktü mü? Son dakika sosyal medya neden çöktü?

    Whatsapp, Facebook ve Instagram'a 23 Mart'ta erişim sorunları yaşanmaya başlandı. Dünya çapında milyonlarca kullanıcıya sahip olan büyük sosyal medya uygulamalarında yaşanan soruna ilişkin sosyal medya kullanıcıları Twitter üzerinden yüz binlerce tweet attı. Konuya ilişkin açıklama gelip gelmediği merak eidliyor. Peki, Whatsapp çöktü mü? 23 Mart Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram çöktü mü? Son dakika sosyal medya erişim sorunu ne zaman düzelecek?

    takvim.com.tr
    Whatsapp çöktü mü? 23 Mart Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram çöktü mü?

    SOSYAL MEDYA NEDEN ÇÖKTÜ?

    Sosyal medya uygulamalarına erişim sorunu yaşanıyor. Konuya ilişkin sosyal medya kullanıcıları Whatsapp, Instagram, Twitter ve Facebook tarafından açıklama gelip gelmediğini merak ediyor. Henüz konuya ilişkin resmi açıklama yapılmadı...

    23 MART 2022 INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?

    Instagram'da çeşitli erişim problemlerinin yaşandığı bildirilirken gözler yapılacak açıklamaya çevrildi. Mesajlaşma uygulaması Instagram'da bazı kişiler erişim sorunu yaşıyor.

    WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ?

    Popüler sosyal medya uygulamaları WhatsApp, Facebook ve Instagram'a erişilemiyor. Sorunun nedeniyle ilgili yapılan açıklamada sorunun yakında düzeltileceği belirtiliyor.

    İnstagram'da sabah saatlerinden itibaren story ve gönderi içerik paylaşamama, DM atamama gibi birçok problem dünya genelinde yaşanmakta. Twitter ve Google'da en çok araştırılan konular arasında yer alan sıkıntı ile Instagram'dan resmi bir açıklama gelmezken, yaşanan problemin kısa bir süre içerisinde düzelmesi bekleniyor.

        TWİTTER ÇÖKTÜ MÜ, TWEETLER NEDEN YÜKLENMİYOR?

        Sosyal Medya Platformu Twitter'a akşam satalerinde giriş yapan kullancıların bazıları tweetlere erişim sorunuyla karşılaşıyor. Konuya ilişkin Twitter tarafından henüz bir açıklama yapılmadı.

        FACEBOOK ÇÖKTÜ MÜ?

        Facebook ve Instagram çöktü mü? sorusu ve akış yenilenemedi sorununa ilişkin detaylar şöyle;

        Akşam saatlerinde Instagram ev Facebook'a giriş yapmaya çalışan kullanıcıların bazılarında akış yenilenemedi sorunu yaşanıyor. Bu soruna ilişkin bilgi edinmek isteyenler ise Facebook ve Instagram çöktü mü? sorusuna yanıt aramaya devam ediyor.

        Facebook ve Instagram'ın sahibi Meta şirketinden soruna ilişkin herhangi bir son dakika bilgilendirmesi yapılmadı. Bilgi gelmesi halinde detayları burada olacak.
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        Haberler Güncel Whatsapp çöktü mü? 23 Mart Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram çöktü mü? Son dakika sosyal medya neden çöktü?
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