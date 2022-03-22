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    • Güncel
    • 22.03.2022 17:31
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    • 22.03.2022 17:36
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    İstanbul'da deprem mi oldu? AFAD KANDİLLİ SON DAKİKA: İstanbul'da kaç şiddetinde deprem oldu? SON DEPREMLER LİSTESİ!

    AFAD ve Kandilli verilerine göre 22 Mart 2022 Salı günü deprem oldu mu merak ediliyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi 22 Mart Pazartesi günü deprem olup, olmadığı merak edilerek araştırılmaya başlandı. Son olarak, Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İstanbul'dan da hissedildiği söyleniyor. Peki, İstanbul'da deprem mi oldu? İstanbul'da kaç şiddetinde deprem oldu? SON DEPREMLER LİSTESİ!

    takvim.com.tr
    İstanbul’da deprem mi oldu?

    Bursa'da saat 17:10'da bir deprem meydana geldi.

    AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. Depremin İstanbul'da da hissedildiği ifade ediliyor...

    İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU?

    Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

    Depremin, saat 17.10'da ve 7 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.

    KANDİLLİ RASARTHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ!

    2022.03.22 17:10:55 40.0655 28.6430 7.4 -.- 4.2 -.- KOREKEM-MUSTAFAKEMALPASA (BURSA) İlksel
    2022.03.22 17:04:29 34.9103 23.4018 9.8 -.- 3.2 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
    2022.03.22 17:02:30 34.8408 23.2198 16.7 -.- 3.7 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
    2022.03.22 15:04:35 36.0900 28.6787 24.8 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel
    2022.03.22 14:18:20 35.7438 23.4105 5.0 -.- 3.3 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
    2022.03.22 13:12:45 38.1920 34.3117 10.3 -.- 1.8 -.- KITRELI-CIFTLIK (NIGDE) İlksel
    2022.03.22 12:50:27 35.2698 25.2948 15.5 -.- 2.4 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
    2022.03.22 12:35:24 37.2900 31.8898 0.0 -.- 2.0 -.- MADENLI-SEYDISEHIR (KONYA) İlksel
    2022.03.22 12:34:06 38.0387 32.8590 0.0 -.- 1.5 -.- ZENCIRLI-KARATAY (KONYA) İlksel
    2022.03.22 11:51:43 40.1345 41.1345 2.8 -.- 1.8 -.- KAVAKLIDERE-AZIZIYE (ERZURUM) İlksel
    2022.03.22 11:46:22 40.0902 38.8887 9.3 -.- 2.0 -.- YENICE-CAMOLUK (GIRESUN) İlksel
    2022.03.22 11:44:49 40.0468 28.6087 5.4 -.- 1.5 -.- KILLIK-MUSTAFAKEMALPASA (BURSA) İlksel
    2022.03.22 11:31:55 39.7897 30.4778 0.0 -.- 1.9 -.- TEPEBASI (ESKISEHIR) İlksel
    2022.03.22 10:14:30 40.1195 32.1370 11.4 -.- 2.1 -.- AKKAYA-AYAS (ANKARA) İlksel
    2022.03.22 09:28:55 35.9938 28.9723 14.0 -.- 1.9 -.- AKDENIZ İlksel
    2022.03.22 08:39:01 39.0113 27.8443 5.5 -.- 1.9 -.- GOKCEAHMET-AKHISAR (MANISA) İlksel
    2022.03.22 07:22:09 40.0638 28.6380 14.4 -.- 3.9 -.- KOREKEM-MUSTAFAKEMALPASA (BURSA) İlksel
    2022.03.22 04:53:52 36.9967 28.4085 5.0 -.- 1.0 -.- YESILCAM-ULA (MUGLA) İlksel
    2022.03.22 04:22:40 36.3300 28.2335 5.0 -.- 2.0 -.- RODOS ADASI (AKDENIZ) İlksel
    2022.03.22 02:03:02 40.4430 42.2803 8.6 -.- 2.0 -.- BEREKETLI-SENKAYA (ERZURUM) İlksel
    2022.03.21 22:16:53 39.3060 27.6130 8.3 -.- 1.4 -.- KIZILOREN-SOMA (MANISA) İlksel
    2022.03.21 21:59:47 37.2343 28.4278 6.3 -.- 2.2 -.- ORTAKOY-(MUGLA) İlksel
    2022.03.21 21:55:03 38.1175 38.3968 5.0 -.- 2.5 -.- SALKONAK-YESILYURT (MALATYA) İlksel

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    Haberler Güncel İstanbul'da deprem mi oldu? AFAD KANDİLLİ SON DAKİKA: İstanbul'da kaç şiddetinde deprem oldu? SON DEPREMLER LİSTESİ!
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