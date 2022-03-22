Kar yüzünden tatil olan iller hangileri? Hafta başından beri kar tatili haberleri gelmeye devam ediyor. Bugün gözler 'okullar tatil mi' sorusunun yanıtı için valiliklere döndü. 23 Mart okullar tatil mi? Sorusu sıklıkla araştılmaya başlandı. Yurdun birçok yerinde etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle eğitim öğretime ara verilmesi bekleniyor. Peki, Gümüşhane, Bingöl, Kars, Muş'ta yarın okullar tatil mi? 23 Mart kar tatili olan iller hangileri? Valilik son dakika açıklamalar...
YARIN OKULLAR TATİL Mİ?
Henüz 23 Mart Çarşamba için okulların tatil edilmesiyle ilgili bir açıklama yapılmadı.
HAVALAR NE ZAMAN ISINACAK?
Meteoroloji'nin haritalı verilerine göre;
24 Mart Perşembe günü, Ege bölgesi ile Marmara'nın kuzeybatısı ve Trakya'da güneşli hava görülüyor.
25 Mart Cuma günü, Akdeniz bölgesinde açık ve az bulutlu hava verilere yansıyor.