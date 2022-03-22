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    • 22.03.2022 19:07
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    ⛄❄Gümüşhane, Bingöl, Kars, Muş'ta yarın okullar tatil mi? 23 Mart kar tatili olan iller hangileri? Valilik son dakika açıklamalar...

    Türkiye'nin birçok ilinden yarın için kar tatili olacak mı sorusu merakla araştırılıyor Ülkemizin büyük bir bölümünde yerleşim yerlerine ulaşım kapanırken okullarda kar tatili haberleri hafta başından itibaren duyuruldu. Yoğun kar yağışı ve soğuk havanın etkisini artırmasıyla birlikte eğitim hayatı olumsuz yönde etkilenmeye devam ediyor. Peki, Gümüşhane, Bingöl, Kars, Muş'ta yarın okullar tatil mi? 23 Mart kar tatili olan iller hangileri? Valilik son dakika açıklamalar...

    takvim.com.tr
    ⛄❄Gümüşhane, Bingöl, Kars, Muş’ta yarın okullar tatil mi?

    Kar yüzünden tatil olan iller hangileri? Hafta başından beri kar tatili haberleri gelmeye devam ediyor. Bugün gözler 'okullar tatil mi' sorusunun yanıtı için valiliklere döndü. 23 Mart okullar tatil mi? Sorusu sıklıkla araştılmaya başlandı. Yurdun birçok yerinde etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle eğitim öğretime ara verilmesi bekleniyor. Peki, Gümüşhane, Bingöl, Kars, Muş'ta yarın okullar tatil mi? 23 Mart kar tatili olan iller hangileri? Valilik son dakika açıklamalar...

    YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

    Henüz 23 Mart Çarşamba için okulların tatil edilmesiyle ilgili bir açıklama yapılmadı.

    HAVALAR NE ZAMAN ISINACAK?

    Meteoroloji'nin haritalı verilerine göre;

    24 Mart Perşembe günü, Ege bölgesi ile Marmara'nın kuzeybatısı ve Trakya'da güneşli hava görülüyor.

    25 Mart Cuma günü, Akdeniz bölgesinde açık ve az bulutlu hava verilere yansıyor.

        26 Mart Cumartesi, Ege-Trakya-Marmara ve Antalya bölgesinde yağışlı havaların yerini açık ve az bulutlu havaya bırakacağı görülüyor.

        27-28 Mart haritasına göre; yurdun büyük kesiminde kapalı havaların yerini açık ve güneşli havalara bırakacağı tahmin ediliyor.

        SICAKLIKLAR 10 DERECE ARTACAK

        TRT Haber'e konuşan; Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi ve İklim Bilimci Dr. Okan Bozyurt, Türkiye'nin uzun süredir soğuk hava etkisi altında olduğunu ve 25 Mart itibarıyla artık havaların ısınacağını belirtti.

        Bozyurt şunları söyledi:

        "Yurdumuz bir süredir soğuk ve yağışlı hava kütlelerin etkisi altındaydı. Çünkü, polar vortex olayı genişledi ve aşağı enlemlere doğru kaydı. Bunun nedeni de üst batı rüzgarlarının yapmış olduğu üst atmosferdeki salınımlardı. Bu salınımlardan bir tanesi de bizim ülkemizin üzerindeydi ve bizim ülkemizi de ziyaret ediyordu. Fakat şu anda baktığımız zaman, artık üst batı rüzgarlarının yaptığı o salınımların yavaş yavaş yurdumuzu terk ettiği görülüyor."

        "25 Mart'tan itibaren de hava sıcaklıkları yavaş yavaş yükselmeye başlayacak. Yani, martın 25'inden sonra baharın geleceği söylenebilir. Fakat bu yükselişin geçen yıllardaki kadar çok olması beklenmiyor."

        "Yani, sıcaklar mevsim normallerinde ya da mevsim normallerinin altında olacak. Ama geçtiğimiz günlerdeki soğuk havaların da 10 derece kadar üzerine çıkacak."

        "İç kesimlerde özellikle sıcaklıklar 10 derece artacak, kıyı kesimlerde ise 18-20 derece civarlarında sıcaklıklar seyredecek."
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        Haberler Güncel ⛄❄Gümüşhane, Bingöl, Kars, Muş'ta yarın okullar tatil mi? 23 Mart kar tatili olan iller hangileri? Valilik son dakika açıklamalar...
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