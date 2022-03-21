Son dakika: İDO ve BUDO'nun bazı seferleri olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi

İstanbul Deniz Otobüsleri'nin internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre, gün içinde yapılması planlanan bazı seferler iptal edildi.
07.30 Bursa-Kabataş,
07.45 Bandırma-Kadıköy,
08.00 Bursa-Büyükçekmece seferleri yapılamayacak.
Bursa Deniz Otobüsleri de olumsuz hava şartları nedeniyle bazı seferlerin yapılamayacağını açıkladı.
07:00 Bursa Mudanya - İstanbul Eminönü,
08:30 İstanbul Eminönü- Bursa Mudanya,
09.30 Bursa Mudanya - İstanbul Eminönü,
09:30 Bursa Mudanya - Armutlu İhlas,
10:00 Armutlu İhlas - İstanbul Eminönü,
10:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi de iptal edildi.
Hava şartlarının normale dönmesinden sonra seferlere tekrar başlanacak.