FETÖ’nün kirli ağı emniyet raporunda: İngiltere'deki IELTS sorularını bile çaldılar!

KOSGEB'in 1 milyar TL ve TÜBİTAK'ın ise 2.6 milyar TL 2016 yılı bütçeleri ile FETÖ tarafından daha önceden açılmış ancak 15 Temmuz sonrasında kapatılan üniversitelerin öğrencilerinden elde ettiği 1 milyar TL ve özel okulların öğrencilerden aldıkları 2.1 milyar TL gelirler düşünüldüğünde yapının finansal anlamda eğitim sektöründen çok yüksek meblağda kazanç sağladığı ortaya çıktı.