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    • 18.03.2022 15:32
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    Başkan Erdoğan cuma namazıÇanakkale'de kıldı

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Çanakkale'de 18 Mart Hatime Ana Ulu Camisi'nde kıldı. Erdoğan, cuma namazını kıldıktan sonra cemaate hitap etti. 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışını gerçekleştireceklerini belirten Erdoğan, "Bununla birlikte Çanakkale'miz hakikaten çok farklı imkanlara da kavuşmuş oluyor. Orada yine ben emeği geçenlere Rabb'im razı olsun diyorum." ifadelerini kullandı.

    Başkan Erdoğan cuma namazını Çanakkale’de kıldı

    Başkan Erdoğan, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Şehitler Abidesi'nde düzenlenen törenin ardından kent merkezindeki 18 Mart Hatime Ana Ulu Camisi'ne geçti.

    Erdoğan, cuma namazını kıldıktan sonra cemaate hitap etti.

    Başkan Erdoğan, Çanakkale'ye güzel bir cami kazandırdıkları için emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.

    1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışını gerçekleştireceklerini belirten Erdoğan, "Bununla birlikte Çanakkale'miz hakikaten çok farklı imkanlara da kavuşmuş oluyor. Orada yine ben emeği geçenlere Rabb'im razı olsun diyorum." ifadelerini kullandı.

    Ramazan ayının yaklaştığını hatırlatan Erdoğan, Ramazan Bayramı'na da milletçe kavuşmak istediklerini söyledi.

    Başkan Erdoğan, camiden ayrılırken kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlarla selamlaşarak, hatıra fotoğrafı çektirdi.

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