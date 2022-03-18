Adalet Bakanlığı CTE son dakika: Açık cezaevi izinleri bitti mi? Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? Mahkum ve mahkum yakınları Nisan ayında...

Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? Sorusu gündemde yer alan konular arasında bulunuyor. Mahkum ve mahkum yakınları açıklanan cezaevi izinleri hakkında son dakika açıklamaları merakla takip ediliyor. Cezaevi Tevfikevleri Genel Müdürlüğü tarafından son dakika açıklama gelip gelmediği takip ediliyor. Peki, açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? Cezaevi izinleri hangi tarihte bitecek? İşte son duyurular!
AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ UZATILDI MI?
Açık cezaevi izinleri, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün önerisi üzerine, 31 Ocak 2022 tarihinden itibaren 2 aylık uzatılmıştı. CTE, açık cezaevi izinlerinin yeniden uzatılması konusunda henüz bir açıklamada bulunmadı. Açıklamanın gelmesi halinde haberimiz güncellenecektir.
AÇIKLANAN SON RESMİ YAZI
Açık cezaevi izinleri hakkında Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şu ifadeler yer almıştı;