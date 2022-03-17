Özel Haber I Bomba iddia! Barcelona, Arda Güler peşinde

İspanya'nın en önemli yayın organlarından Sport'ta çıkan habere göre Barcelona, genç yıldızı listesine aldı. Albert Roge imzalı haberde, "Türk futbolu son yıllarda büyük yeteneklerin tanıtımını yapıyor.
Barcelona bunun farkında ve birkaç ay önce Emre Demir'in imzasıyla gösterildiği gibi genç yeteneklere karşı çok büyük bir ilgi gösteriyor.
Emre Demir'in ardından Arda Güler de Barça'nın dikkatini çekmeyi başardı. 17 yaşındaki orta saha oyuncusu Fenerbahçe'de harika performanslar sergiliyor ve hakkında güzel haberler geliyor" ifadesi kullanıldı.