Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 17.03.2022 16:08
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 17.03.2022 16:23
    ABONE OL

    Özel Haber I Bomba iddia! Barcelona, Arda Güler peşinde

    Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler dünyanın gündeminde. 17 yaşında olmasına rağmen gösterdiği müthiş performansla futbol gündemine oturan Fenerbahçeli Arda Güler’in ünü ülke sınırlarını aştı. İspanyol basınında çıkan haberde Barcelona Arda Güler'e kanca attı.

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    Özel Haber I Bomba iddia! Barcelona, Arda Güler peşinde

    İspanya'nın en önemli yayın organlarından Sport'ta çıkan habere göre Barcelona, genç yıldızı listesine aldı. Albert Roge imzalı haberde, "Türk futbolu son yıllarda büyük yeteneklerin tanıtımını yapıyor.

    Barcelona bunun farkında ve birkaç ay önce Emre Demir'in imzasıyla gösterildiği gibi genç yeteneklere karşı çok büyük bir ilgi gösteriyor.



    Emre Demir'in ardından Arda Güler de Barça'nın dikkatini çekmeyi başardı. 17 yaşındaki orta saha oyuncusu Fenerbahçe'de harika performanslar sergiliyor ve hakkında güzel haberler geliyor" ifadesi kullanıldı.
        Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar
        Haberler Güncel Özel Haber I Bomba iddia! Barcelona, Arda Güler peşinde
            SON DAKİKA