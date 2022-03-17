Önce İsmail Saymaz sonra Murat Ağırel! Halk TV'de Türkiye ve Bayraktar TB2 övgüsü yüzleri düşürdü

Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı askeri operasyon devam ederken, bölgede kalan Türk vatandaşlarının takibi ve tahliyesi için çalışmalar da aralıksız bir şekilde devam ediyor.

Görev için bölgeye giden Türk gazeteciler ise, aynı ilgi ve önem ile takip ediliyor. Gazeteci Murat Ağırel, Halk TV yayınında Ukrayna'ya gittiğinde yaşadıklarını anlattı.

"İNANILMAZ İLGİ ALAKA İLE TAKİP EDİYORLAR"

Yayında Türkiye'nin bakanlık ve büyükelçilik çalışanlarının, gazetecilere büyük önem verdiğini ve başarılı bir takip sisteminin kurulduğunu anlatan Ağırel, şu ifadeleri kullandı: