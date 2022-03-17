Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
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    • Güncel
    • 17.03.2022 15:42
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    • 17.03.2022 16:05
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    Önce İsmail Saymaz sonra Murat Ağırel! Halk TV'de Türkiye ve Bayraktar TB2 övgüsü yüzleri düşürdü

    Geçtiğimiz günlerde Halk TV'deki bir programa katılan İsmail Saymaz, Ukrayna’daki SİHA övgüsünün abartıldığını düşündüğünü söyleyerek, “Türk olduğumuzu duyunca Bayraktar diyorlar. Bu da enteresan bir durum. Ben Türkiye'de iktidar yanlısı medya bunu böyle büyütüyor diye düşünüyordum” demiş; o sırada canlı yayındaki diğer konukların konuya sessiz kalması ve başlarını eğmeleri de dikkatlerden kaçmamıştı. Halk TV'de yine benzer bir olay yaşandı. Türkiye'nin Ukrayna'da yürüttüğü çalışmaları öven Murat Ağırel, AFAD ve Kızılay'ın da millet ayrımı gözetmeksizin herkese yardım eli uzattığını söyledi. Ağırel’in bölgedeki çalışmaları öven açıklamaları sırasında, stüdyoda bulunanların sessizliği dikkat çekti.

    Halk TV’de Türkiye övülünce...

    Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı askeri operasyon devam ederken, bölgede kalan Türk vatandaşlarının takibi ve tahliyesi için çalışmalar da aralıksız bir şekilde devam ediyor.

    Görev için bölgeye giden Türk gazeteciler ise, aynı ilgi ve önem ile takip ediliyor. Gazeteci Murat Ağırel, Halk TV yayınında Ukrayna'ya gittiğinde yaşadıklarını anlattı.

    "İNANILMAZ İLGİ ALAKA İLE TAKİP EDİYORLAR"
    Yayında Türkiye'nin bakanlık ve büyükelçilik çalışanlarının, gazetecilere büyük önem verdiğini ve başarılı bir takip sisteminin kurulduğunu anlatan Ağırel, şu ifadeleri kullandı:

    "Oradaki havayı teneffüs edebilmek, sahadaki izlenimlerimi aktarabilmek için çıktım gittim. Şunu belirtmem gerekiyor ki Dışişleri Bakanlığı yetkililerine, Yavuz Selim Kıran'a, büyükelçiliklerimizde bulunan çok değerli ateşelere ve müsteşarlara teşekkür ederim. Sadece bana mahsus değil, Türkiye'den giden bütün gazeteciler ile ilgili. İnanılmaz ilgi alaka ile takip ediyorlar.

    "YARDIMA KOŞALIM DİYE İNANILMAZ İLGİLİLER"
    Nerede olduklarını, nereye gittiklerini kötü anlamda takip edelim diye değil, başlarına bir şey gelir, müdahale edelim, sıkıştıkları anda yardımına koşalım diye inanılmaz ilgililer.

    "SINIR KAPISINDAN GEÇTİĞİM ANDA YAZI GİTMİŞ"
    Ben Polonya elçiliğimize orada olduğumu ve sınır kapısından geçeceğimi bildirdiğim anda bir anda yazı gitmiş. Bizim gazetecimizin geldiğini bildiren bir yazı gitmiş bir anda. Oradan Lviv'den Kiev'e gidene kadar konuştuk.

        "AFAD, KIZILAY MİLLET AYIRT ETMEKSİZİN YARDIM YAPIYOR"
        Büyükelçilik bütün herkesi, oradaki Türk vatandaşlarını, gazetecileri nerede olduklarını, ne yaptıklarını, hangi otelde kaldıklarını ne gibi durumda olduklarını tek tek takip ediyor. İnanılmaz bir takip ağı kurmuşlar. AFAD ve Kızılay her geçiş noktasında millet ayırt etmeksizin sınırsız yardım yapıyor. Siyasi görüşler terk edilmiş orada. Türk vatandaşları birbirlerine yardım ediyor."

        SUNUCU VE DİĞER KONUKLARIN SESSİZLİĞİ DİKKAT ÇEKTİ
        Öte yandan Ağırel'in bölgedeki çalışmaları öven açıklamaları sırasında, stüdyoda bulunanların sessizliği dikkat çekti.

        HALK TV'de yüzler düştü: Türk'üm deyince Bayraktar diyorlar

        İSMAİL SAYMAZ: TÜRK'ÜM DEYİNCE BAYRAKTAR DİYORLAR
        İsmail Saymaz, Halk TV'de katıldığı programda Bayraktar ile ilgili durumun daha önce Türk basınında abartıldığını düşündüğünü söyledi. Fakat Ukrayna'da karşılaştığı gerçeğin altını çizen İsmail Saymaz, orada sadece kendisinin bile bu durumu iki kez yaşadığını anlattı. "Türk olduğumuzu duyunca Bayraktar diyorlar" ifadelerini kullanan Saymaz, olay anını şu cümlelerle anlattı:

        "Şu gerçekten doğru, ben iki defa karşılaştım. Türk olduğumuzu duyunca Bayraktar diyorlar. Bu da enteresan bir durum. Ben Türkiye'de iktidar yanlısı medya bunu böyle büyütüyor diye düşünüyordum. Orada da sadece bana bile iki kere geldi.

        "BİZİM BAŞKA SİLAHIMIZ DA YOK"
        Birinde Lviv'de halkın kamuflaj ürettiği atölyede denk geldi. Bir de çevirme noktasında polis denk geldi. Polis hatta dedi ki 'Bizim başka da silahımız yok' gibi bir şey ifade etti. Bu da tuhaf doğrusu."

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