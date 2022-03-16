Kars, Ağrı, Yalova, Kahramanmaraş'ta bugün okullar tatil mi? ❄17 Mart kar tatili olan iller hangileri? Valilik açıklamaları!

KAR KAÇ GÜN SÜRECEK?

CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, "Bu sene mart ayı soğuk geçecek. Nisanı bekleyeceğiz. Perşembe akşamından itibaren kuzey bölgeler soğuk ve yağışlı havanın etkisine girecek. Cuma, cumartesi ve pazar günü Marmara ve Karadeniz bölgesi karla karışık yağmur ve kar yağışı alacak. Geçen haftaki sistemden bir kademe daha zayıf olacak" dedi.

Prof. Dr. Şen, "Ülke genelinin parçalı bulutlu, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Kocaeli, Sakarya, Bilecik ve Eskişehir çevrelerinin karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı. Rüzgar, Akdeniz'in içi ve İç Anadolu'nun güney doğusunda kuzeyli yönlerden kuvvetli" şeklinde açıklama yaptı.