Kars, Ağrı, Yalova, Kahramanmaraş'ta bugün okullar tatil mi? ❄17 Mart kar tatili olan iller hangileri? Valilik açıklamaları!

Bugün okullar tatil mi? Ülke genelinde kar yağışları etkisini göstermeye devam ediyor. Yoğun kar yağışları ve soğuk hava dalgası eğitim hayatını olumsuz etkiliyor. Şubat ayının ilk günlerinden itibaren peş peşe kar tatili haberleri geliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 17 Mart Perşembe günü kar yağışı görülecek illeri tek tek açıkladı. Kar yağışının olduğu bölgelerde yaşayan vatandaşlar okulların tatil olup olmadığını merak ediyor. Peki, Kars, Ağrı, Yalova, Kahramanmaraş'ta yarın okullar tatil mi? 17 Mart kar tatili olan iller hangileri? İşte merak edilenler!
17 MART KARS, AĞRI, YALOVA, KAHRAMANMARAŞ'TA OKULLAR TATİL Mİ
17 Mart kar tatili açıklaması henüz gelmedi. Açıklama yapıldığında haberimizde yer alacaktır...
MGM HAVA DURUMU!
MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce yapılan açıklamada, Marmara Bölgesi'nin (Edirne, Kırıklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova) 17 Mart Perşembe gününden itibaren soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına gireceği bildirildi.
Perşembe günü genellikle yağmur ve sağanak, bölgenin güneydoğusunda (Sakarya'nın güney ilçelerinde) karla karışık yağmur ve kar şeklinde başlayacak yağışların, 18 Mart'tan itibaren bölge genelinde kar şeklinde görülmesi bekleniyor.
SICAKLIKLAR YENİDEN DÜŞECEK
Yağışların, kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Önümüzdeki hafta ortasından itibaren yeni bir soğuk ve yağışlı havanın bölge genelinde etkili olacağı da değerlendiriliyor. Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarının önümüzdeki bir haftalık periyotta; mevsim normallerinin 4 ila 8 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor. İstanbul'da da 17 Mart Perşembe günü yağmur ve sağanak şeklinde başlayacak yağışların, 18 Mart Cuma gününden itibaren il genelinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği öngörülüyor.