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    • 17.03.2022 09:05
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    Kars, Ağrı, Yalova, Kahramanmaraş'ta bugün okullar tatil mi? ❄17 Mart kar tatili olan iller hangileri? Valilik açıklamaları!

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika uyarıları milyonlarca vatandaş tarafından takip ediliyor. Ülkenin birçok yerinde kar yağışlarının etkisini göstermesiyle birlikte yağış olan bölgelerde yaşayan öğrenciler okulların tatil olup olmadığını arama motorlarında araştırıyor. Peki, Kars, Ağrı, Yalova, Kahramanmaraş'ta bugün okullar tatil mi? 17 Mart kar tatili olan iller hangileri? Valilik açıklamaları!

    takvim.com.tr
    Kars, Ağrı, Yalova, Kahramanmaraş’ta yarın okullar tatil mi?

    Bugün okullar tatil mi? Ülke genelinde kar yağışları etkisini göstermeye devam ediyor. Yoğun kar yağışları ve soğuk hava dalgası eğitim hayatını olumsuz etkiliyor. Şubat ayının ilk günlerinden itibaren peş peşe kar tatili haberleri geliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 17 Mart Perşembe günü kar yağışı görülecek illeri tek tek açıkladı. Kar yağışının olduğu bölgelerde yaşayan vatandaşlar okulların tatil olup olmadığını merak ediyor. Peki, Kars, Ağrı, Yalova, Kahramanmaraş'ta yarın okullar tatil mi? 17 Mart kar tatili olan iller hangileri? İşte merak edilenler!

    17 MART KARS, AĞRI, YALOVA, KAHRAMANMARAŞ'TA OKULLAR TATİL Mİ

    17 Mart kar tatili açıklaması henüz gelmedi. Açıklama yapıldığında haberimizde yer alacaktır...

    MGM HAVA DURUMU!

    MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce yapılan açıklamada, Marmara Bölgesi'nin (Edirne, Kırıklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova) 17 Mart Perşembe gününden itibaren soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına gireceği bildirildi.

    Perşembe günü genellikle yağmur ve sağanak, bölgenin güneydoğusunda (Sakarya'nın güney ilçelerinde) karla karışık yağmur ve kar şeklinde başlayacak yağışların, 18 Mart'tan itibaren bölge genelinde kar şeklinde görülmesi bekleniyor.

    SICAKLIKLAR YENİDEN DÜŞECEK

    Yağışların, kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Önümüzdeki hafta ortasından itibaren yeni bir soğuk ve yağışlı havanın bölge genelinde etkili olacağı da değerlendiriliyor. Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarının önümüzdeki bir haftalık periyotta; mevsim normallerinin 4 ila 8 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor. İstanbul'da da 17 Mart Perşembe günü yağmur ve sağanak şeklinde başlayacak yağışların, 18 Mart Cuma gününden itibaren il genelinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği öngörülüyor.

        KAR KAÇ GÜN SÜRECEK?

        CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, "Bu sene mart ayı soğuk geçecek. Nisanı bekleyeceğiz. Perşembe akşamından itibaren kuzey bölgeler soğuk ve yağışlı havanın etkisine girecek. Cuma, cumartesi ve pazar günü Marmara ve Karadeniz bölgesi karla karışık yağmur ve kar yağışı alacak. Geçen haftaki sistemden bir kademe daha zayıf olacak" dedi.

        Prof. Dr. Şen, "Ülke genelinin parçalı bulutlu, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Kocaeli, Sakarya, Bilecik ve Eskişehir çevrelerinin karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı. Rüzgar, Akdeniz'in içi ve İç Anadolu'nun güney doğusunda kuzeyli yönlerden kuvvetli" şeklinde açıklama yaptı.

        ÇIĞ UYARISI

        Doğu Anadolu Bölgesi geneli ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip dik yamaçlı yerlerde çığ riski bulunmaktadır. Özellikle Tunceli, Bingöl, Muş, Ağrı, Bitlis, Van ve Hakkari çevrelerinde vatandaşlarımızın ve yetkililerin çığ riskine karşı dikkatli ve tedbirli olmaları, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınlayacağı güncel hava tahmin ve uyarı raporlarını takip etmeleri önem arz etmektedir.
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        Haberler Güncel Kars, Ağrı, Yalova, Kahramanmaraş'ta bugün okullar tatil mi? ❄17 Mart kar tatili olan iller hangileri? Valilik açıklamaları!
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