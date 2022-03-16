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    • 16.03.2022 17:04
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    • 16.03.2022 17:04
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    Hatay’da terör örgütünün mühimmatı ele geçirildi

    Hatay'da, jandarma ekiplerince Amanos Dağları kırsalında tespit edilen 3 depoda; terör örgütü PKK-KCK/PYD-YPG'ye ait roketatar mühimmatı, 4 EYP düzeneği, 2 fünye ve 3 kilo amonyum nitrat ele geçirildi.

    Hatay’da terör örgütünün mühimmatı ele geçirildi

    İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince PKK-KCK/PYD-YPG'nin faaliyetlerinin tespiti ve deşifresi amacıyla 15 Mart'ta Amanos Dağları kırsalında, terör örgütünün barınma alanlarına yönelik 'Eren Kış-2 Şehit Jandarma Er Hasan Akpınar Operasyonu' düzenlendi.

    Tespit edilen 3 depoda yapılan aramalarda; terör örgütüne ait roketatar mühimmatı, 4 EYP düzeneği, 2 fünye, 3 kilo amonyum nitrat, 1 piknik tüpü, 4 adet M-16 piyade tüfeğine ait kütüklük ile yaşam malzemeleri ele geçirildi. Malzemelerden delil niteliği taşıyanların muhafaza edildiği, diğerlerinin ise olay yerinde imha edildiği belirtildi.

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