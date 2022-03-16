👉 17-18 Mart İstanbul uçak seferleri durduruldu mu? Son dakika: ✈UÇAK SEFERLERİ İPTAL Mİ? THY, Pegasus, Anadolu Jet...

Son dakika haberine göre; İstanbul'da beklenen kar yağışı nedeniyle uçak seferleri iptal edildi. Türk Hava Yolları'ndan (THY) yolculara uyarılar yapıldı. Uçakla seyahat etmek için bilet alan binlerce kişi seferlerin durumunu araştırıyor. Peki Uçak seferleri iptal mi edildi? Uçak seferleri neden iptal edildi? 16-17-18 Mart İstanbul uçak seferleri durduruldu mu? İstanbul yeni havalimanı, Sabiha Gökçen THY, Pegasus, Anadolu Jet'ten açıklama geldi mi? İşte son dakika gelişmenin detayları...
UÇAK SEFERLERİ İPTAL Mİ?
Son dakika haberine göre THY İstanbul'da beklenen kar yağışı nedeniyle İstanbul Havalimanı'ndan 18 Mart 2022 tarihinde planlanan 57 seferin iptal edildiğini duyurdu.
THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamada, "18 Mart tarihinde İstanbul'da beklenen hava muhalefeti nedeniyle MADKOM(Meteorolojik Acil Durum Komitesi) kararı gereğince İstanbul Havalimanı kalkışlı 57 seferimiz iptal edilmiştir" denildi.
Söz konusu tarihte seferi iptal olan yolculardan uçuş saatine kadar, THY'nin internet sitesi, mobil uygulaması, çağrı merkeziyle ve bileti satın almış oldukları acente üzerinden değişiklik veya iade işlemlerini tamamlayabilecekleri belirtildi.