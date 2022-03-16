👉 17-18 Mart İstanbul uçak seferleri durduruldu mu? Son dakika: ✈UÇAK SEFERLERİ İPTAL Mİ? THY, Pegasus, Anadolu Jet...

Son dakika haberine göre; İstanbul'da beklenen kar yağışı nedeniyle uçak seferleri iptal edildi. Türk Hava Yolları'ndan (THY) yolculara uyarılar yapıldı. Uçakla seyahat etmek için bilet alan binlerce kişi seferlerin durumunu araştırıyor. Peki Uçak seferleri iptal mi edildi? Uçak seferleri neden iptal edildi? 16-17-18 Mart İstanbul uçak seferleri durduruldu mu? İstanbul yeni havalimanı, Sabiha Gökçen THY, Pegasus, Anadolu Jet'ten açıklama geldi mi? İşte son dakika gelişmenin detayları...