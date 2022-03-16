Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum duyurdu: Büyükelçilikler bünyesinde Çevre Şehircilik Müşavirlikleri kurulacak

Bu ilişkilerin daha iyi yönetilebilmesi için yurt dışında Çevre Şehircilik Müşavirlikleri kuracakları bilgisini veren Murat Kurum, bu müşavirliklere ilişkin şu bilgileri verdi:

"Büyükelçilik bünyesinde yabancı yatırımcıların ilişkilerini daha iyi yönetebilmeleri Türkiye'deki fırsatlarda haberdar olabilmeleri yine tıkandıkları yerde bu manada gerek büyükelçiliklerimiz gerek konsolosluklarımızın her türlü desteği verdiğini ve vermeye devam edeceğini ifade etmek isterim. İlk etapta biz Çevre Şehircilik Müşavirliği olarak ABD, Belçika, Fransa, İsviçre, Kenya ve Katar gibi ülkelerde inşallah önümüzdeki aylarda müşavirlerimizi göndereceğiz. Akabinde de diğer ülkelere müşavirlerimizi göndermek suretiyle Türkiye'nin dünyaya sunduğu fırsatlardan artık küçülen dünyada herkesin istifade etmesini sağlayacağız."

"TOKİ ELİYLE 1 MİLYON 200 BİN SOSYAL KONUT ÜRETTİK"

"Gerek yerel yönetimlerle, İller Bankası eliyle yapmış olduğumuz tüm altyapı ve üstyapı projelerinin finansmanını sağlıyoruz." diyen Bakan Kurum, "TOKİ Başkanlığımız eliyle yine dünyada eşi benzeri görülmemiş son 20 yılda sosyal konut anlamında 1 milyon 200 bin sosyal konut üretimini sağlamış bir kuruluşumuz. Yine sosyal konut dışında da sosyal donatılarla birlikte gerek ülkemizin iklim değişikliğiyle mücadelesinde gerek şehirlerin altyapılarının yenilenmesi kapsamında TOKİ eliyle projeler yürütüyoruz. Sadece ülkemizde değil mazlum coğrafyalarda da ihtiyacı olan kardeşlerimizin yardımına koşuyoruz. Teknik destekleri veriyoruz. 109 ülkeye sosyal konut üretimi konusunda desteklerimiz var. İnsani yardım amacıyla Endonezya'da 1050, Sri Lanka'da 500, Pakistan'da 1620 konutu yaptık ve oradaki ihtiyaç sahibi insanlara teslim ettik. Somali'de 200 yataklı hastanenin yapımını, Sağlık Meslek Yüksek Okulu yaptık ve en son 2019 yılında Arnavutluk'ta yaşanan deprem sebebiyle kardeşlerimiz için de 500 konutun yapımını 1 yıl gibi kısa zamanda yapıp Arnavutluklu kardeşlerimize teslimini gerçekleştirdik. Ukrayna ile ilgili bir çalışmamız vardı. Tabii şimdi savaş sebebiyle süreç durma noktasına geldi. Orada yaşayan vatandaşlar için de Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla Ukrayna'da 500 konutun yapımı için sürecimizi yürütüyoruz." dedi.

"EMLAK KONUT DÜNYADA DA ENDER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARINDAN BİRİ"

Emlak Konut eliyle de orta ve orta üstü yatırımcılara hitap eden konutlar ürettiklerini dile getiren Bakan Kurum, Türkiye'nin en büyük gayrimenkul yatırım ortaklığı olan Emlak Konut'un 28,4 milyar lira aktif büyüklüğüyle dünyada da ender gayrimenkul yatırım ortaklıklarından biri olduğunu kaydederek şunları söyledi:

"Özel sektörümüzle, girişimcilerimizle birlikte ülkemizde orta ve orta üstüne hitap eden konutları yapmak üzere projelerimizi yapıyoruz. Tabii şu an önemli bir sürece girdik. Tüm dünya ülkeleri artık kaynakların sonsuz olmadığını anlamış durumda. 1950'li yıllarda başlayan sanayileşme ile birlikte aslında şehirleri ve doğamızı hoyratça kullandık ve bugün artık geri dönemeyeceğimiz bir sürece girmiş durumdayız. Önümüzde artık yeni bir yol var. Bu yolda da şehirlerimizde gayrimenkul yatırımında çevreyi ve insanı merkeze alan anlayışla yürütmek zorundayız. İklim değişiyor. Dünya 1,2 santigrat derece ısındı. 1,5 santigrat derece ısınmasın diye Sayın Cumhurbaşkanımız BM Genel Kurulunda ülkemizin Paris Anlaşması'na taraf olacağını dünyaya ilan ettiler. Ülkemizde AB ve diğer ülkelerde olduğu gibi net sıfır emisyon hedefini tüm dünyaya ilan etmiş oldu. 2053 yılında ülkemizde net sıfır emisyon hedefine ulaşacaktır ve bu anlamda süreçte 'Yeşil Kalkınma Devrimi' diye tarif ettiğimiz geri dönüşümün, döngüsel ekonominin ve yenilenebilir enerji kaynaklarının ön planda olduğu yatırımları yapmak zorundayız. Tüm dünya artık bu düzene geçmek zorunda. Buradaki tüm gayrimenkul yatırımcılarına da bunu ifade etmek istiyorum. Biz gerçekten çok etkin bir mücadele veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz. Gerek yeşil alanlarımızın artırılması gerek iklim değişikliğine uyum kapsamında yerel yönetimlerimizle yaptığımız çalışmalar gerek özel sektörümüzle bundan sonra atacağımız adımlar, sanayide ve turizmde yeşil dönüşümü ön planda tutmakta ve bu bir fırsat olarak karşımıza çıkmaktadır. Türkiye olarak hem bölgesinde hem dünyada iklim değişikliği ile mücadele kapsamında süreci yöneten liderlik eden öncülük eden ülke pozisyonuyla süreci yürütmek istiyoruz. Aynı zamanda Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatı'na uygun iklim kanunu hazırlıyoruz. Ki ticaretimizin yüzde 50'den fazlasını AB ülkelerine yapıyoruz. Burada döngüsel ekonominin ön planda olduğu yeşil ekonominin yeşil üretimin ön planda olduğu anlayışla sürecimizi yürüteceğiz."

"DÜNYADA EŞİ BENZERİ OLMAYAN BİR İKLİM ŞûRASI DÜZENLEDİK"

Dünyada eşi benzeri olmayan bir İklim Şûrası düzenlediklerini vurgulayan Bakan Kurum, konuşmasını şu şekilde sonlandırdı:

"10 bini aşkını katılımcıyla STK'larımızın, hocalarımızın, belediyelerimizin ve tüm sektörlerin bir araya gelerek istişarelerin yapıldığı ve ülkemizin 50 yılını 100 yılını planlayacak vizyon ortaya koyacak adımlarımızı orada hep birlikte yapmış olduğumuz istişareler çerçevesinde ortaya koyduk. İnşallah Sayın Cumhurbaşkanımız da en kısa zamanda milletimizle almış olduğumuz kararları Şûra neticelerini paylaşacak. Bundan sonraki adımlarımızı atmaya devam edeceğiz. İklim Dostu Yeşil Dönüşümü önemsiyoruz. Yatırımcı ve girişimcilerimize kullandıkları her malzemede geri dönüşümü önceliklendirsinler, güneş enerjisinden istifade etsinler, bu manada atık suların ve gri suların yeniden kullanımı su kaynaklarının sonsuz olmadığı bir süreci hep birlikte yaşıyoruz. Sellerin afetlerin yangınların sayısının sıklığının artık sadece ülkemizde değil tüm dünyada arttığı bir süreci hep birlikte yaşıyoruz. Dolayısıyla burada iklim değişikliğiyle mücadelenin de yatırım önceliği olması gerektiğini ifade etmek istiyorum. Bu manada yatırımcılarımızı ülkemize bekliyoruz. Biz her alanda iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında gerek yenilenebilir enerji alanlarında gerek sanayi ve turizm alanlarında gerekse tarımda bu fırsatların olduğunu ifade etmek istiyorum ki buna ilişkin de kanuni bir altyapıyı düzenlemeyi yaptığımızı ve buna ilişkin yatırımcıların da önünde ciddi bir fırsat olduğunu ki birçok yeşil dönüşümün, geri dönüşümün, döngüsel ekonomiyle yapılan eylemlerin bundan sonra diğer dünya ülkelerinde de fırsata dönüşeceğini ifade etmek istiyorum. Türkiyemiz büyük dönüşümünde şehirlerimizin yeşil dönüşümü tüm yatırımcılara finans kuruluşlarına bir fırsat sunmaktadır. Ülke olarak yatırımcılara kapımız sonuna kadar açık. İnşallah bir daha ki buluşmayı da ülkemizde yapar ve sizi ülkemizde ağırlarız. Hem oradaki güzellikleri hem de fırsatları sizlere gösterme imkânına erişmiş oluruz."

İstanbul Çadırı, Bakan Kurum ve Bakan Nebati tarafından açıldı

Konuşmaların ardından MIPIM fuarında Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği (GYODER) önderliğinde kurulan ve Türkiye'nin gayrimenkul sektörünün uluslararası ilişkilerini güçlendirecek İstanbul Çadırı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati tarafından açıldı. Çadırda gazetecilerle sohbet toplantısı yapan bakanlar Murat Kurum ve Nureddin Nebati, daha sonra İstanbul Çadırı'nı gezerek Türkiye'den yatırımcılarla görüştüler.

SONRAKİ DURAK LONDRA OLACAK

Bakan Murat Kurum ve Bakan Nureddin Nebati'nin bugün yurt dışı temasları kapsamında İngiltere'nin başkenti Londra'ya geçerek "Birleşik Krallık-Türkiye Yeşil Finansman Konferansı"na katılması planlanıyor. Burada yabancı yatırımcılarla görüşecek iki bakan Türkiye'nin potansiyelini, imkânlarını ve yatırım fırsatlarını detaylıca anlatacak. Amaçlarının Türkiye'ye daha fazla yatırım çekmek olduğunun altını çizen Bakan Kurum, bundan sonraki süreçte iklim dostu projelerin öne çıkacağını kaydetti.

Yabancı katılımcılara Türkiye'deki yatırım potansiyeli, imkân ve fırsatlarının anlatılacağı fuar sayesinde yurt dışından yeni yatırımların Türkiye'ye getirilmesi hedefleniyor.