Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum duyurdu: Büyükelçilikler bünyesinde Çevre Şehircilik Müşavirlikleri kurulacak

Pandemi sebebiyle MIPIM fuarının son iki yıl düzenlenemediğini hatırlatan Bakan Murat Kurum, Emlak Konut'un genel müdürlüğü görevini ifa ettiği yıllarda da fuarı çok önemsediğini ve katılmaya gayret gösterdiğini kaydederek, "Ülkemizi de sivil toplum örgütlerimizle, GYODER'imizle, ülkemizdeki yatırımcılarla en iyi şekilde temsil etme gayreti içerisinde olurduk. Bu yıl da GYODER Başkanlığımız, ülkemizde yatırım yapan 100'ü aşkın kuruluşumuzla, belediyelerimizle, yine TOKİ'miz, Emlak Konut'umuz ve İller Bankamızla birlikte MIPIM'de ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyoruz." dedi.

"BÖLGENİN GÜVEN VE İSTİKRARINI ÖNDE TUTTUK"

"Ülkemizin jeopolitik durumu ve bölgemizde yaşananlar sebebiyle bölgenin güven ve istikrarını her şeyden önde tuttuk." diyen Bakan Kurum, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemiz 20 yıldır istikrar abidesi olmuştur. Gerek G20'de gerek OECD içerisinde her zaman ilk 3'lerde ve ilk 5'lerde yer almıştır. Sadece gayrimenkul sektöründe değil hemen hemen her alanda Türkiye büyümeye devam etmektedir. Her zaman yatırımcıyı koruma, kollama ve haklarını gözetmeyi öncelikli gördük. Bu anlayıştan da hiçbir zaman taviz vermedik. Halka arzlara baktığınızda örneğin Emlak Konut'un halka arzında hisselerinin yüzde 80'ini yabancı yatırımcı almıştır. Her toplantılarda da memnuniyetlerini dile getirmişlerdir." ifadelerini kullandı.