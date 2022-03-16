Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum duyurdu: Büyükelçilikler bünyesinde Çevre Şehircilik Müşavirlikleri kurulacak

Dünya gayrimenkul sektörünü 31. kez bir araya getiren Uluslararası Gayrimenkul Fuarı MIPIM, dün kapılarını yatırımcılara açtı.
15-18 Mart tarihlerinde Fransa'nın Cannes şehrinde düzenlenen fuar, 100 farklı ülkeden 600 şehir ve yerel yönetiminden toplam 500 milyar dolarlık varlığı yöneten binlerce gayrimenkul profesyonelini ağırlıyor. Türkiye ise bu yıl fuara yenilenen İstanbul Çadırı ile katıldı. Geçmiş yıllara göre daha görünür bir noktada konumlanan çadır ilk günden yoğun ilgiyle karşılaştı. Proje maketleri yerine "dijital tanıtım"ların yer aldığı İstanbul Çadırı, Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği (GYODER) öncülüğünde kuruldu.
MIPIM Fuarı'na katılan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul Çadırı'nın açılışı öncesi yerli ve yabancı yatırımcılarla kahvaltıda buluştu.
Pandemi sebebiyle MIPIM fuarının son iki yıl düzenlenemediğini hatırlatan Bakan Murat Kurum, Emlak Konut'un genel müdürlüğü görevini ifa ettiği yıllarda da fuarı çok önemsediğini ve katılmaya gayret gösterdiğini kaydederek, "Ülkemizi de sivil toplum örgütlerimizle, GYODER'imizle, ülkemizdeki yatırımcılarla en iyi şekilde temsil etme gayreti içerisinde olurduk. Bu yıl da GYODER Başkanlığımız, ülkemizde yatırım yapan 100'ü aşkın kuruluşumuzla, belediyelerimizle, yine TOKİ'miz, Emlak Konut'umuz ve İller Bankamızla birlikte MIPIM'de ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyoruz." dedi.
"BÖLGENİN GÜVEN VE İSTİKRARINI ÖNDE TUTTUK"
"Ülkemizin jeopolitik durumu ve bölgemizde yaşananlar sebebiyle bölgenin güven ve istikrarını her şeyden önde tuttuk." diyen Bakan Kurum, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemiz 20 yıldır istikrar abidesi olmuştur. Gerek G20'de gerek OECD içerisinde her zaman ilk 3'lerde ve ilk 5'lerde yer almıştır. Sadece gayrimenkul sektöründe değil hemen hemen her alanda Türkiye büyümeye devam etmektedir. Her zaman yatırımcıyı koruma, kollama ve haklarını gözetmeyi öncelikli gördük. Bu anlayıştan da hiçbir zaman taviz vermedik. Halka arzlara baktığınızda örneğin Emlak Konut'un halka arzında hisselerinin yüzde 80'ini yabancı yatırımcı almıştır. Her toplantılarda da memnuniyetlerini dile getirmişlerdir." ifadelerini kullandı.
100'ü aşkın ülkenin, 600 şehrin tanıtıldığı fuarda 25 bin yatırımcının yer aldığını, bu sebeple fuarın çok önemli olduğunu vurgulayan Murat Kurum, Rusya-Ukrayna sürecinde Türkiye'nin tüm dünya ülkeleriyle bir uyum içerisinde olduğunu gösterdiğini, Türkiye'nin süreci koordine eden, dostluk ilişkilerini sahaya yansıtan, bölgede barışın ve huzurun kalıcı olması adına mücadele eden bir ülke pozisyonunda durduğunu ve durmaya devam edeceğini belirtti.
TÜRKİYE, DÜNYA İKİNCİSİ
İnşaat sektöründe Türkiye'nin dünyada Çin'den sonra ikinci sırada bulunduğunun altını çizen Kurum, sözlerini şu şekilde sürdürdü:
"106 bini aşkın müteahhidimizle gerek yurtiçinde gerek yurt dışında gayrimenkul alanında birçok proje yaptık ve yapmaya da devam ediyoruz. 1972 yılından 2021 yılına kadar tüm dünya genelinde yapılan yatırımlara baktığımızda 128 ülkede Türk müteahhitleri görev üstlenmiş, proje yapmış ve projelerin sayısı da 11 bine yaklaşmıştır ki bu çerçevede de bu projelerin toplam bedeli 455 milyar dolar seviyesine çıkmıştır. Yine geçtiğimiz yıla baktığımızda Türk müteahhitlerimiz 67 ülkede 384 projeyle 29,3 milyar dolarlık yatırımı yapmış ve layıkıyla süreçlerini yürütmeye devam ediyor. Bu manada da yabancı yatırımcının ilgisi ülkemize gerçekten yüksek derecede devam etmekte. Biz de yatırımcıyı korumak, doğru yönlendirmek adına mevcut düzenlemeler ve bu düzenlemeleri kalıcı kılacak yatırımcının girişimcinin korunduğu kollandığı ve sürece dair yaşanan olumsuzlukların giderildiği bir anlayışla süreci yürütmeye gayret ediyoruz."
"ÇEVRE ŞEHİRCİLİK MÜŞAVİRLİKLERİ KURUYORUZ"
Fırsatların sadece konut, ticaret ve AVM gibi gayrimenkul sektöründe değil, birçok sosyal yaşam alanlarında da bulunduğunu ve buralarda da önemli yatırımlar olduğunu dile getiren Bakan Murat Kurum, "Türkiye gelişmekte olan bir ülke. Geçen yıl yüzde 11 ile rekor kırmış bir ülke ve büyümeye devam edecek. Nüfus artmaya devam edecek. Dolayısıyla şehirlerin de bu manada altyapısının ve üstyapısının güçlendirilmesi gerekiyor. Sadece konut ve ticarette değil, eğitimde, sanatta, kültürde, sanayide, turizmde tüm alanlarda tüm sektörlerde bu fırsatlar var. Ülkemiz, şehirlerimiz yabancı yatırımcılar açısından da yüksek potansiyel içeriyor. Tabii bu fırsatı değerlendirebilmek amacıyla da her geçen gün projelerimizi artırmaya devam ediyoruz." şeklinde konuştu.