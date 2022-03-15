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    • 15.03.2022 17:51
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    • 15.03.2022 17:51
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    Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile Fransa Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi Kepel arasında kritik görüşme

    Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile Fransa Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi Kepel arasında kritik bir görüşme gerçekleştirildi. Görüşmenin ana gündemini Rusya - Ukrayna savaşı oluştururken Avrupa'da yükselen İslam düşmanlığı gibi konular da ele alındı.

    AA
    Türkiye ile Fransa arasında kritik görüşme

    Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Fransa Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi Gilles Kepel ile görüştü.

    Cumhurbaşkanlığı Sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen görüşmede, Fransa'da yaşayan Türk ve Müslüman toplumunun durumu, Avrupa'da yükselen İslam karşıtlığı ve yabancı düşmanlığı, terörle mücadele, Ukrayna savaşı ve ikili ilişkiler ele alındı.

    Fransa'daki Türk ve Müslüman toplumunun mevcut durumu ve yaşadıkları sorunlara değinilen görüşmede, yükselen İslam karşıtlığı, yabancı düşmanlığı ve ırkçılıkla kararlı bir şekilde mücadele edilmesi gerektiği ifade edildi.

    Ukrayna'daki insani krizin daha fazla derinleşmemesi için savaşın bir an önce sona ermesi gerektiği belirtilen görüşmede, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bu süreçte oynadığı arabulucu rolün önemine vurgu yapıldı, barışa yönelik çabaları nedeniyle Türkiye'ye teşekkür edildi.

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