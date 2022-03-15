Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü davasında flaş karar! 16 örgüt elebaşının tutukluluk halinin devamına hükmedildi





DAİRE, YEREL MAHKEMENİN EKSİKLERİNİ KAYDETTİ

84'iütutuklu 236 sanığın yargılanıp çeşitli oranlarda cezaya çarptırdığı dosyayla ilgili İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi incelemesini tamamladı. Daire, açılmamış davalar hakkında hüküm kurulduğunu ve bunun da kesin hukuka aykırılık hallerinden kabul edildiğini belirtti. Kaçakçılık ve birleşik görülen resmi belgede sahtecilik suçlarından açılan davalarda görevli ve yetkili olan uzman ağır ceza mahkemesine görevsizlik kararı verilmesi gerekirken mahkemenin görevsiz olarak karar verdiğini kaydeden daire, nitelikli dolandırıcılık suçundan açılan davada soruşturması devam eden bir kısım etkin pişman gösteren sanıkların bu dava ile birleştirilerek görülmesinde zorunluluk bulunduğu gözetilmeden karar oluşturulduğunu belirtti.