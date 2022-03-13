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    • 13.03.2022 14:19
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    • 13.03.2022 14:19
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    YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022-YÖKDİL/1 soru ve cevapları yayınlandı mı? ÖSYM son dakika duyurdu!

    2022-YÖKDİL/1 sınavı bugün uygulandı. Sınavların tamamlanmasının ardından gözler sınav sonuç tarihine çevrildi. Öte yandan, YÖKDİL sınavı soru ve cevaplarının ÖSYM tarafından ne zaman açıklanacağı merak edildi. Adaylar sınav sonuçlarını sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C kimlik numarası ve şifreyle sorgulanabilecek. Peki, YÖKDİL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? YÖKDİL soru ve cevapları açıklandı mı? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022-YÖKDİL/1 soru ve cevapları yayınlandı mı?

    Bugün, YÖKDİL sınavı ÖSYM tarafından gerçekleştirildi. Bu gelişmelerin ardından ÖSYM, YÖKDİL 2022/1 sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi duyurdu. Adaylar sınav sonuçlarını sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C kimlik numarası ve şifreyle sorgulanabilecek. Peki, YÖKDİL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? YÖKDİL soru ve cevapları açıklandı mı? İşte detaylar...

    YÖKDİL SORULARI, CEVAPLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    ÖSYM'nin genellikleri soruları ve cevapları sınavla aynı günün akşamında ya da ertesi gün açıklıyor. Bu nedenle Yüksek Öğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı sorularının da bugün ya da yarın açıklanması bekleniyor. Sorular ve cevapların yüzde 10'luk kısmı herkese açık olarak yayınlanırken tamamı sadece sınava katılan adayların erişimine açık olarak yayınlanıyor.

    Sorular ve cevaplar ÖSYM'nin AİS sayfasında olacak.

        YÖKDİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        ÖSYM'nin sınav takviminde yer alan bilgilere göre sonuçlarsa 29 Mart 2022 tarihinde erişime açılacak.

        Adaylar sonuçları ÖSYM'nin sonuç sayfası olarak "sonuc.osym.gov.tr" adresinden sorgulayabilecekler.
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