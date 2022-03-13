Son dakika: Seçim barajının düşürülmesini de içeren kanun teklifi yarın Meclis'e sunulacak

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne yönelik bazı uyum düzenlemelerini kapsayan teklif ile bir partinin Meclis'te temsil edilebilmesi için alması gereken asgari oy oranını ifade eden ve yüzde 10 olan seçim barajının düşürülmesi de öngörülüyor.