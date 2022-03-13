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    • Güncel
    • 13.03.2022 14:17
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    • 13.03.2022 14:17
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    Son dakika: Seçim barajının düşürülmesini de içeren kanun teklifi yarın Meclis'e sunulacak

    Son dakika haberleri... AK Parti ve MHP milletvekillerinin bir süredir üzerinde çalıştığı, seçim barajının düşürülmesini de içeren kanun teklifi, yarın TBMM Başkanlığına sunulacak.

    Yarın Meclis’e sunulacak! Seçim barajı düşecek mi?

    Cumhur İttifakı kurmayları, Milletvekili Seçimi Kanunu ve Siyasi Partiler Kanunu'nun yanı sıra ilgili kanunlarda yapılması düşünülen değişiklikler konusunda yürütülen çalışmaları tamamladı.

    Bu kapsamda hazırlanan Milletvekili Seçimi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, AK Parti Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı ile MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız tarafından yarın Meclis Başkanlığına sunulacak.

    Yazıcı ve Yıldız, daha sonra saat 11.00'de TBMM'de basın toplantısı düzenleyerek, AK Parti ve MHP'nin ortak teklifinin detaylarını kamuoyu ile paylaşacak.
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        Haberler Güncel Son dakika: Seçim barajının düşürülmesini de içeren kanun teklifi yarın Meclis'e sunulacak
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