👜13 MART 2022 PAZAR AVM ÇALIŞMA SAATLERİ! Bugün AVM'ler saat kaçta kapanacak? İstanbul'da alışveriş merkezleri kaça kadar açık?

Kar yağışının bugün de yoğunlaşmasıyle eş güdümlü olarak AVM çalışma saatleri ile ilgili aramalar sürat kazandı. Bugün alış veriş yapacak vatandaşlar AVM'lerin kaça kadar açık olacağını merak etmeye başladı. Bu kapsamda arama motorlarında, "Bugün AVM'ler saat kaçta kapanacak? İstanbul'da alışveriş merkezleri kaça kadar açık?" Sorularına cevap aranmaya başlandı. İşte detaylar...
AVM'LER BUGÜN AÇIK MI, SAAT KAÇTA KAPANACAK?
İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç'in sosyal medya üzerinden AVM'lerin çalışma saatleri hakkında bilgi verdi. Açıklamada şu ifadeler yer aldı;
"İstanbul'daki zorlu hava şartları dikkate alınarak Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği, BMD ve TAMPF Başkanları ile yapılan görüşmede, AVM'lerin bugün 12.00'den itibaren müşteri kabulüne başlaması ve 19.00'de kapanması konusunda mutabakat sağlanmıştır." ifadeleri yer aldı.