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    👜13 MART 2022 PAZAR AVM ÇALIŞMA SAATLERİ! Bugün AVM'ler saat kaçta kapanacak? İstanbul'da alışveriş merkezleri kaça kadar açık?

    AVM çalışma saatleri hakkında aramalar alışverişe çıkacak kişiler tarafından araştırılmaya başlandı. İstanbul genelinde bugün de devam eden kar yağışı nedeniyle AVM'lerin kaça kadar açık olacağı merak edildi. İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç'in sosyal medya üzerinden AVM'lerin çalışma saatleri hakkında bilgi verdi. Peki, Bugün AVM'ler saat kaçta kapanacak? İstanbul'da alışveriş merkezleri kaça kadar açık? İşte 13 Mart Pazar AVM çalışma saatleri!

    takvim.com.tr
    Bugün AVM’ler saat kaçta kapanacak? İstanbul’da alışveriş merkezleri kaça kadar açık?

    Kar yağışının bugün de yoğunlaşmasıyle eş güdümlü olarak AVM çalışma saatleri ile ilgili aramalar sürat kazandı. Bugün alış veriş yapacak vatandaşlar AVM'lerin kaça kadar açık olacağını merak etmeye başladı. Bu kapsamda arama motorlarında, "Bugün AVM'ler saat kaçta kapanacak? İstanbul'da alışveriş merkezleri kaça kadar açık?" Sorularına cevap aranmaya başlandı. İşte detaylar...

    AVM'LER BUGÜN AÇIK MI, SAAT KAÇTA KAPANACAK?

    İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç'in sosyal medya üzerinden AVM'lerin çalışma saatleri hakkında bilgi verdi. Açıklamada şu ifadeler yer aldı;

    "İstanbul'daki zorlu hava şartları dikkate alınarak Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği, BMD ve TAMPF Başkanları ile yapılan görüşmede, AVM'lerin bugün 12.00'den itibaren müşteri kabulüne başlaması ve 19.00'de kapanması konusunda mutabakat sağlanmıştır." ifadeleri yer aldı.

        Pazartesi günü İstanbul'da hava durumunun şu şekilde olması bekleniyor;

        Parçalı ve çok bulutlu, İstanbul, Balıkesir, Bursa ve Yalova çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.



        İstanbul'da kar yağışının Pazar günü saat 15.00'e kadar devam etmesi bekleniyor. Pazartesi günü ise yağışın bir süre daha gerçekleşeceği öngörülüyor.
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        Haberler Güncel 👜13 MART 2022 PAZAR AVM ÇALIŞMA SAATLERİ! Bugün AVM'ler saat kaçta kapanacak? İstanbul'da alışveriş merkezleri kaça kadar açık?
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