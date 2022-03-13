👜13 MART 2022 PAZAR AVM ÇALIŞMA SAATLERİ! Bugün AVM'ler saat kaçta kapanacak? İstanbul'da alışveriş merkezleri kaça kadar açık?

Kar yağışının bugün de yoğunlaşmasıyle eş güdümlü olarak AVM çalışma saatleri ile ilgili aramalar sürat kazandı. Bugün alış veriş yapacak vatandaşlar AVM'lerin kaça kadar açık olacağını merak etmeye başladı. Bu kapsamda arama motorlarında, "Bugün AVM'ler saat kaçta kapanacak? İstanbul'da alışveriş merkezleri kaça kadar açık?" Sorularına cevap aranmaya başlandı. İşte detaylar...