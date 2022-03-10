Türk Hava Yolları THY, Pegasus 11 Mart uçak seferleri iptal mi edildi? İptal olan uçuşlar hangileri? Uçuşlar iptal mi?

Vatandaşlar gündemde yoğun bir şekilde uçuşlar iptal mi sorusunun yanıtını araştırır oldu. Meteoroloji'den İstanbul için yoğun kar yağışı uyarısının gelmesi ve turuncu alarm verilmesinin ardından İstanbul Valiliği tedbir almaya başladı. THY ve Pegasus 10-11 Mart tarihleri ile ilgili önemli duyuru da bulundu. Olumsuz hava şartları uçak seferlerini de kötü etkileyeceği için yolculuk yapacak olanlar bilgi edinmeye çalışıyor. Peki Türk Hava Yolları THY, Pegasus 11 Mart uçak seferleri iptal mi edildi? İptal olan uçuşlar…
TÜRK HAVA YOLLARI THY'DEN UÇUŞ İPTALİ AÇIKLAMASI!
Değerli yolcularımız,
İstanbul'da yaşanan hava muhalefeti nedeniyle, 10-11 Mart 2022 tarihli İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı uçuşlarımızda iptaller yaşanmaktadır. Uçuşlarınız ile ilgili güncel bilgiye uçuş sorgulama ekranlarımız üzerinden; uçuş numaranızı veya parkurunuzu girerek ulaşabilir, iade, değişiklik veya açığa alma gibi haklarınızı yine aynı sayfadan öğrenebilirsiniz.
Seferi iptal olan yolcularımız uçuş saatine kadar web sitemiz, mobil uygulamamız, çağrı merkezimiz ve biletin düzenlendiği acente üzerinden değişiklik veya iade işlemlerini tamamlayabilirler.
Uçuş saati geçen yolcularımız değişiklik veya iade işlemleri için +90 850 333 0 849 numaralı çağrı merkezimizle iletişime geçebilirler.
Anlayışınız için teşekkür ederiz.
THY İPTAL EDİLEN UÇUŞLAR İÇİN TIKLAYINIZ