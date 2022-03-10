Türk Hava Yolları THY, Pegasus 11 Mart uçak seferleri iptal mi edildi? İptal olan uçuşlar hangileri? Uçuşlar iptal mi?

Vatandaşlar gündemde yoğun bir şekilde uçuşlar iptal mi sorusunun yanıtını araştırır oldu. Meteoroloji'den İstanbul için yoğun kar yağışı uyarısının gelmesi ve turuncu alarm verilmesinin ardından İstanbul Valiliği tedbir almaya başladı. THY ve Pegasus 10-11 Mart tarihleri ile ilgili önemli duyuru da bulundu. Olumsuz hava şartları uçak seferlerini de kötü etkileyeceği için yolculuk yapacak olanlar bilgi edinmeye çalışıyor. Peki Türk Hava Yolları THY, Pegasus 11 Mart uçak seferleri iptal mi edildi? İptal olan uçuşlar…