SON DAKİKA! Şanlıurfa'da şehit olan 2 polisin katil zanlısı ölü ele geçirildi





Törenin ardından Şehit Komiser Yardımcısı Abdullah Yasir Binici'nin cenazesi Gap Havalimanından uçakla ailesinin yaşadığı İstanbul'a, şehit Polis Memuru Cemal Bozkurt'un cenazesi ise karayoluyla memleketi Gaziantep'in Karkamış ilçesine gönderildi.



GERİDE İKİ YETİM KALDI

10 yıllık Polis Memuru Cemal Bozkurt'un evli ve 1 kız çocuğu babası, 2 yıllık Komiser Yardımcısı Abdullah Yasir Binici'nin ise 1 erkek çocuğu babası olduğu öğrenildi. Ayrıca Bozkurt'un 2 ay önce de babasını çoklu organ yetmezliği nedeniyle kaybettiği belirtildi.





ÖLÜ ELE GEÇİRİLDİ

Şanlıurfa'da, Komiser Yardımcısı Abdullah Yasir Binici ile polis memuru Cemal Bozkurt'u şehit eden Mehmet Aslan (42), ölü ele geçirildi.

Mehmet Aslan'ın 2004 yılında cinayet suçundan tutuklandığı, 2013 yılında da tahliye olduğu belirtildi. Aslan'ın cinayetin yanı sıra gasp, adam yaralama, tehdit, mala zarar verme, ruhsatsız silah bulundurma gibi suçlardan yaklaşık 30 kaydı bulunduğu bildirildi.