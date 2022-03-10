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    • 10.03.2022 14:24
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    TIR kırmızı ışıkta bekleyen 5 araca çarptı: 1 ölü, 11 yaralı

    Isparta'da kontrolden çıkan TIR'ın, kırmızı ışıkta bekleyen 5 araca çarptığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı. Görüntülerde, TIR'ın kavşaktaki kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarpma anı yer alıyor.

    TIR kırmızı ışıkta bekleyen 5 araca çarptı: 1 ölü, 11 yaralı

    Kaza, saat 09.30 sıralarında Isparta-Keçiborlu yolu Süleyman Demirel Organize Sanayi Bölgesi mevkisinde meydana geldi. Metin Demir'in kullandığı 07 MRY 30 plakalı TIR, kavşaktaki kırmızı ışıkta bekleyen 5 araca çarptı.

    Kaza sonrası ihbarla olay yerine sağlık, polis, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan müdahalelerin ardından hastanelere götürüldü.

    Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. Kaza anı, güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde, TIR'ın kavşaktaki kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarpma anı yer alıyor.

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