Antalya'daki Rusya - Ukrayna zirvesinde gergin anlar! Rus Sözcüsü Zaharova CNN muhabiriyle tartıştı!

SALONDA GERGİN ANLAR

Tarihi zirveye dair açıklama yapmak üzere basın mensuplarıyla bir araya gelen Zaharova, bu esnada çarpıcı görüntülere imza attı. Açıklama yapmak üzere salona giriş yapan Zaharova ilk olarak, "Salonda Ukraynalı gazeteci var mı?" sorusunu yöneltti.

Salondan ses çıkmaması üzerine ilk açıklamalarda bulunan Zaharova, bunun ardından CNN muhabiri ile gergin anlar yaşadı.

CNN International muhabiri Jomana Karadsheh, Zaharova'ya, Rusya'nın Ukrayna'da ölümlere neden olduğuna dair sorular yönelten Karadsheh, konuyla ilgili videolar olduğunu söyledi.