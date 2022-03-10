Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 10.03.2022 15:33
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 10.03.2022 15:48
    ABONE OL

    Antalya'daki Rusya - Ukrayna zirvesinde gergin anlar! Rus Sözcüsü Zaharova CNN muhabiriyle tartıştı!

    Son dakika haberleri... Rusya - Ukrayna'nın Antalya'daki zirvesini dünya takip ederken yaşanan bir olay gündeme bomba gibi düştü. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova ile CNN International muhabiri Jomana Karadsheh arasında bir bilgi kirliliği tartışması yaşandı.

    Dünyanın gözü, Rusya Ukrayna zirvesine ev sahipliği yapan Türkiye'de. 24 Şubat'tan bu yana tüm şiddetiyle devam eden Rusya Ukrayna savaşının ilk gününden bu yana arabuluculuk çağrılarını yineleyen Türkiye, kritik görüşmelerde diplomasi trafiğini yürütüyor.

    RUS SÖZCÜ CNN MUHABİRİYLE TARTIŞTI
    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun katılımıyla Antalya'da gerçekleşen barış zirvesinde Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitri Kuleba tarihi bir görüşme gerçekleştirirken, toplantıdan görüntüler ve gelişmeler de gelmeye devam ediyor.

    Tüm dünya, barış görüşmelerini yakından takip ederken uluslararası basından 330'un üzerinde basın mensubu da bu anlara tanıklık etmek için Türkiye'ye geldi. Kritik görüşmelerden ilk açıklamalar gelirken Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova ile CNN International muhabiri Jomana Karadsheh arasında yaşanan bir tartışma kameralara yansıdı.

        SALONDA GERGİN ANLAR
        Tarihi zirveye dair açıklama yapmak üzere basın mensuplarıyla bir araya gelen Zaharova, bu esnada çarpıcı görüntülere imza attı. Açıklama yapmak üzere salona giriş yapan Zaharova ilk olarak, "Salonda Ukraynalı gazeteci var mı?" sorusunu yöneltti.

        Salondan ses çıkmaması üzerine ilk açıklamalarda bulunan Zaharova, bunun ardından CNN muhabiri ile gergin anlar yaşadı.

        CNN International muhabiri Jomana Karadsheh, Zaharova'ya, Rusya'nın Ukrayna'da ölümlere neden olduğuna dair sorular yönelten Karadsheh, konuyla ilgili videolar olduğunu söyledi.

        ZAHAROVA'DAN MUHABİRE SUÇLAMA
        Zaharova, görüntülerin sahte olduğunu belirterek, Karadsheh'e Ukrayna Dışişleri Bakanlığı'nın videosunu göstererek 8 yıldır Ukrayna'da olanların görülmediğini ifade etti.

        Zaharova'nın ısrarlarına rağmen görüntülere bakmayan Karadsheh ile Rus Sözcü arasında gerginlik yaşandı. Muhabire, "Size gösteriyorum ama bakmıyorsunuz. Lütfen bir bakın. Sürekli böyle yapıyorsunuz" ifadelerini kullanan Zaharova, daha sonra Karadsheh'in yanından ayrıldı.

        Zaharova'yı provokatif olmakla eleştiren CNN muhabiriyle yaşanan o anlar, kameralara yansıdı.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Gergin anlar! Rus Sözcüsü CNN muhabiriyle tartıştı!
        Haberler Güncel Antalya'daki Rusya - Ukrayna zirvesinde gergin anlar! Rus Sözcüsü Zaharova CNN muhabiriyle tartıştı!
            SON DAKİKA