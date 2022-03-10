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    ⛄11 Mart Cuma Ordu, Zonguldak, Bartın, Niğde’de ders olacak mı? Valilik açıklaması… Ordu, Zonguldak, Bartın, Niğde bugün okullar tatil mi?

    Ordu, Zonguldak, Bartın, Niğde bugün okullar tatil mi? 11 Mart Cuma Ordu, Zonguldak, Bartın, Niğde'de ders olacak mı? Valilik açıklaması geldi mi? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Ülke genelinde öğrenciler, öğretmenler ve veliler kar tatili açıklamalarını yakından takip eder oldu ve kendi ilinde bugün ders olup olmayacağını öğrenmek istiyor. İşte güncel gelişmeler...

    takvim.com.tr
    Ordu, Zonguldak, Bartın, Niğde bugün okullar tatil mi?

    Akşam saatlerinde yoğun bir şekilde Ordu, Zonguldak, Bartın, Niğde bugün okullar tatil mi sorusunun yanıtı araştırılır oldu. Ülke genelinde yaşanan yoğun kar yağışı devam ediyor ve günlük hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Ülke genelinde milyonlarca öğrenci, öğretmen ve veliler kendi ilinde okullarda ders olup olmayacağını merak ediliyor. Meteoroloji'den peşpeşe uyarılar geliyor ve il valilikleri de kar tatili açıklaması yapıyor. Peki 11 Mart Cuma Ordu, Zonguldak, Bartın, Niğde'de ders olacak mı?

    11 MART CUMA ORDU, ZONGULDAK, BARTIN, NİĞDE YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

    Bartın'da eğitime kar engeli

    Bartın'da, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle il genelinde okullar yarın tatil edildi.

    Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojik tahminlere göre gece boyunca kar yağışının etkili olmasının beklendiği belirtildi.

    Açıklamada, "İl genelinde tüm resmi ve özel temel eğitim ve ortaöğretim kurumları, halk eğitim merkezleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, çeşitli kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kurslarında eğitim öğretim
    faaliyetlerine 11 Mart Cuma günü ara verilmesi kararlaştırılmıştır." ifadesi kullanıldı.

    Açıklamada, kamuda çalışan işçi ve memurlardan engelli ve hamile olan personelin de yarın idari izinli sayılacağı kaydedildi.

    Ordu'nun bazı ilçelerinde eğitime kar engeli

    Ordu'nun bazı ilçelerinde kar yağışı ile buzlanma nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

    Valilikten yapılan yazılı açıklamada, olumsuz hava şartlarının kent genelinde etkili olduğu belirtildi.

    Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Akkuş, Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye ve Ulubey ilçelerinde 11 Mart cuma günü eğitime ara verildiği aktarıldı.

    Perşembe ilçesinde taşımalı eğitim, Altınordu, Fatsa ve Ünye ilçelerinin kırsal mahallelerinde tüm okullarda, ilçelerin genelinde ise taşımalı eğitime yarın ara verildiği ifade edildi.

    Açıklamada, söz konusu ilçelerdeki engelli ve hamile kamu görevlileri yarın idari izinli sayılacağı kaydedildi.

        Zonguldak'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verildi

        Zonguldak'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın eğitime ara verildiği bildirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, son meteorolojik uyarılara göre kuvvetli kar yağışı beklentisi ile ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

        Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "İlimiz genelinde tüm resmi ve özel temel eğitim ve orta öğretim kurumları, halk eğitim merkezleri, özel eğitim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, çeşitli kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kurslarında eğitim öğretim faaliyetlerine 11 Mart Cuma günü 1 gün süreyle ara verilmesine karar verilmiştir."

        Bu süre zarfında engelli ve hamile kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacağı kaydedildi.

        Bartın Üniversitesinde yüz yüze eğitime kar engeli

        Bartın Üniversitesinde beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle yüz yüze eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

        Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, il genelinde 11 Mart Cuma günü yoğun kar yağışı beklendiği belirtildi.

        Üniversitede merkez ve ilçe kampüslerinde yüz yüze eğitime yarın ara verildiği aktarılan açıklamada, teorik derslerin tümünün çevrim içi olarak yapılacağı kaydedildi.

        Niğde'de beklenen kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildi

        Niğde'de beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

        Valilikten yapılan açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin, Vali Yardımcısı Adnan Türkdamar başkanlığında olağanüstü toplandığı belirtildi.

        Yoğun olarak gerçekleşmesi beklenen kar yağışı, buzlanma ve olumsuz hava koşulları nedeniyle oluşması muhtemel risklere karşı bir takım tedbirler alındığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "İl genelinde faaliyet gösteren tüm eğitim ve öğretim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, kreşler, anaokulları, gündüz bakımevleri ve çocuk kulüplerinde, 11 Mart tarihinde bir gün süreyle eğitim ve öğretime ara verilmesi, bu kapsamda 6 yaşından küçük çocuğu olan kadın kamu çalışanları ile il genelinde kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile çalışanlar ile engelli personelin, kronik rahatsızlığı bulunan kamu çalışanlarının anılan tarihte bir gün süreyle idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir."
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        Haberler Güncel ⛄11 Mart Cuma Ordu, Zonguldak, Bartın, Niğde’de ders olacak mı? Valilik açıklaması… Ordu, Zonguldak, Bartın, Niğde bugün okullar tatil mi?
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