⛄11 Mart Cuma Ordu, Zonguldak, Bartın, Niğde’de ders olacak mı? Valilik açıklaması… Ordu, Zonguldak, Bartın, Niğde bugün okullar tatil mi?

Akşam saatlerinde yoğun bir şekilde Ordu, Zonguldak, Bartın, Niğde bugün okullar tatil mi sorusunun yanıtı araştırılır oldu. Ülke genelinde yaşanan yoğun kar yağışı devam ediyor ve günlük hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Ülke genelinde milyonlarca öğrenci, öğretmen ve veliler kendi ilinde okullarda ders olup olmayacağını merak ediliyor. Meteoroloji'den peşpeşe uyarılar geliyor ve il valilikleri de kar tatili açıklaması yapıyor. Peki 11 Mart Cuma Ordu, Zonguldak, Bartın, Niğde'de ders olacak mı?
⛄11 MART CUMA ORDU, ZONGULDAK, BARTIN, NİĞDE YARIN OKULLAR TATİL Mİ?
Bartın'da eğitime kar engeli
Bartın'da, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle il genelinde okullar yarın tatil edildi.
Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojik tahminlere göre gece boyunca kar yağışının etkili olmasının beklendiği belirtildi.
Açıklamada, "İl genelinde tüm resmi ve özel temel eğitim ve ortaöğretim kurumları, halk eğitim merkezleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, çeşitli kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kurslarında eğitim öğretim
faaliyetlerine 11 Mart Cuma günü ara verilmesi kararlaştırılmıştır." ifadesi kullanıldı.
Açıklamada, kamuda çalışan işçi ve memurlardan engelli ve hamile olan personelin de yarın idari izinli sayılacağı kaydedildi.
Ordu'nun bazı ilçelerinde eğitime kar engeli
Ordu'nun bazı ilçelerinde kar yağışı ile buzlanma nedeniyle eğitime yarın ara verildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, olumsuz hava şartlarının kent genelinde etkili olduğu belirtildi.
Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Akkuş, Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye ve Ulubey ilçelerinde 11 Mart cuma günü eğitime ara verildiği aktarıldı.
Perşembe ilçesinde taşımalı eğitim, Altınordu, Fatsa ve Ünye ilçelerinin kırsal mahallelerinde tüm okullarda, ilçelerin genelinde ise taşımalı eğitime yarın ara verildiği ifade edildi.
Açıklamada, söz konusu ilçelerdeki engelli ve hamile kamu görevlileri yarın idari izinli sayılacağı kaydedildi.