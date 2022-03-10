⛄11 Mart Cuma Isparta, Nevşehir, Uşak, Samsun’da ders var mı? Valilik açıklaması… Isparta, Nevşehir, Uşak, Samsun bugün okullar tatil mi son dakika?

Ülke genelinde yaşanan yoğun kar yağışı nedeniyle valiliklerden kar tatili açıklamaları da geliyor, peki Isparta, Nevşehir, Uşak, Samsun bugün okullar tatil mi? Ülke genelinde milyonlarca öğrenci, öğretmen ve veliler kendi ilinde okullarda ders işlenip işlenmeyeceğini merak ederek araştırmaya başladı. Meteoroloji'den peşpeşe uyarılar gelmeye devam ederken il valilikleri de kar tatili duyurusunu yapıyor. Peki 11 Mart Cuma Isparta, Nevşehir, Uşak, Samsun'da ders olacak mı?
⛄11 MART CUMA ISPARTA, NEVŞEHİR, UŞAK, SAMSUN BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ?
Samsun'un 9 ilçesinde eğitime kar engeli
Samsun'un 9 ilçesindeki bazı okullarda kar yağışı ile buzlanma nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.
İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Alaçam, Canik, Havza, Kavak, Ladik, Salıpazarı, Tekkeköy, Vezirköprü ve Yakakent ilçelerinde olumsuz hava şartlarının etkili olduğu bildirildi.
Bu ilçelerde kar ve buzlanma nedeniyle 11 Mart cuma günü bazı okulların tatil edildiği belirtilen açıklamada, eğitimin uzaktan yapılacağı kaydedildi.
Eğitim öğretime ara verilen okulların detaylı listesine, İl Milli Eğitim Müdürlüğünün internet sitesinden ulaşılabilir.
Nevşehir'de eğitime bir gün ara verildi
Nevşehir'de gece başlaması beklenen kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildiği bildirildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kar yağışının ardından hava sıcaklığında düşüş yaşanacağı belirtilerek, "İlimizde etkili olması beklenen kar yağışının oluşturacağı olumsuz koşullar ve olası buzlanma tehlikesi nedeniyle eğitim öğretime 11 Mart cuma günü bir gün süreyle ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı.
Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin de yarın idari izinli sayılacağı kaydedildi.