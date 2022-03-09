Rusya ve Ukrayna dışişleri bakanları Antalya'da bir araya gelecek! Otelin çevresinde kuş uçurtulmuyor

Çavuşoğlu, Lavrov ve Kuleba'nın üçlü toplantısı, 2015 yılında G-20 Zirvesi'nde ABD Başkanı Barack Obama ve Rusya Lideri Vladimir Putin gibi dünya liderlerinin de ağırlandığı salonda gerçekleşecek. 15- 16 Kasım 2015 tarihlerinde yapılan G-20 Zirvesi'nde, 26 ülke ve 7 uluslararası örgüt temsilcileri yer almış, 13 bin delege katılmış, 40 bin kişi görev almıştı. Her türlü teknolojik donanımına sahip G-20 Salonu, 7 bin 500 metrekarelik oturum alanı, dışarıya direkt açılabilen pencere ve kapılarıyla diğer kongre merkezlerinden ayrılıyor. Kolonsuz, 2 bin 100 metrekarelik kapalı salon, Türkiye'nin en büyükleri arasında yer alıyor.