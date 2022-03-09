Rusya ve Ukrayna dışişleri bakanları Antalya'da bir araya gelecek! Otelin çevresinde kuş uçurtulmuyor

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitri Kuleba, iki ülke arasındaki savaşın sona erdirilmesi için Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun daveti üzerine Antalya Diploması Forumu (ADF) kapsamında yarın Antalya'da bir araya gelecek. Savaşın başladığı günden beri ilk defa temas kuracak olan iki bakan, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun da katılacağı üçlü toplantı yapacak.
Dünyanın gözü, bu toplantıya çevrilmişken, programın hazırlıkları da tamamlandı. Toplantının yapılacağı Serik ilçesi Belek turizm bölgesindeki 5 yıldızlı Regnum Carya Otel ve çevresinde geniş güvenlik önlemi alındı, emniyet koridoru oluşturuldu. Dron gibi hava araçlarına karşı jammer (sinyal kesici) yerleştirildi.
Çavuşoğlu, Lavrov ve Kuleba'nın üçlü toplantısı, 2015 yılında G-20 Zirvesi'nde ABD Başkanı Barack Obama ve Rusya Lideri Vladimir Putin gibi dünya liderlerinin de ağırlandığı salonda gerçekleşecek. 15- 16 Kasım 2015 tarihlerinde yapılan G-20 Zirvesi'nde, 26 ülke ve 7 uluslararası örgüt temsilcileri yer almış, 13 bin delege katılmış, 40 bin kişi görev almıştı. Her türlü teknolojik donanımına sahip G-20 Salonu, 7 bin 500 metrekarelik oturum alanı, dışarıya direkt açılabilen pencere ve kapılarıyla diğer kongre merkezlerinden ayrılıyor. Kolonsuz, 2 bin 100 metrekarelik kapalı salon, Türkiye'nin en büyükleri arasında yer alıyor.