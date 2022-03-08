Üçüncü cemre toprağa ne zaman düşüyor? 3. cemre düştü mü? Cemre nereye düştü?

Baharın müjdecisi olarak kabul edilen ve Arapça anlam olarak da "Ateş hali", "Yanmış halde" ve "Kor ateş" anlamlarına gelen, ısınmayı ifade eden cemrelerin ikincisi de suya düştü. Son cemrenin toprağa düşecek olması ile birlikte havaların ısınacağına inanılan cemre düşme olayı ne zaman gerçekleşecek? Üçüncü ve son cemre toprağa ne zaman düşecek? İşte detaylar...
CEMRE NE ZAMAN DÜŞER?
Halk arasında yüzyıllardır devam eden inanışa göre, ilk yani birinci Cemre, 19 Şubat tarihinde havaya düşmektedir.
Her yıl aynı tarihte gerçekleştiği düşünülen bu inançta sonraki süreçler ise 26-27 Şubat ve 5-6 Mart şeklinde ilerlemektedir.
Halk takvimine göre, Cemre, ilk olarak havaya, sonra suya ve son olarak ise toprağa düşmektedir.
ÜÇÜNCÜ CEMRE NE ZAMAN DÜŞECEK?
İnanışa göre, 2022 yılında üçüncü Cemre, 5-6 Mart tarihlerinde düşecek.