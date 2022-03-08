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    • Güncel
    • 08.03.2022 14:12
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    • 08.03.2022 14:12
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    Üçüncü cemre toprağa ne zaman düşüyor? 3. cemre düştü mü? Cemre nereye düştü?

    Birinci cemrenin havaya, ikinci cemrenin ise suya düşmesinin ardından son cemre için geri sayım başladı. Halk arasında baharın müjdecisi olarak bilinen ve üçüncüsü toprağa düşecek olan cemrenin hangi tarihte gerçekleşeceği merak ediliyor. Peki, üçüncü cemre toprağa ne zaman düşecek? İşte üçüncü cemre tarihi...

    takvim.com.tr
    Üçüncü cemre toprağa ne zaman düşüyor? 3. cemre düştü mü?

    Baharın müjdecisi olarak kabul edilen ve Arapça anlam olarak da "Ateş hali", "Yanmış halde" ve "Kor ateş" anlamlarına gelen, ısınmayı ifade eden cemrelerin ikincisi de suya düştü. Son cemrenin toprağa düşecek olması ile birlikte havaların ısınacağına inanılan cemre düşme olayı ne zaman gerçekleşecek? Üçüncü ve son cemre toprağa ne zaman düşecek? İşte detaylar...

    CEMRE NE ZAMAN DÜŞER?

    Halk arasında yüzyıllardır devam eden inanışa göre, ilk yani birinci Cemre, 19 Şubat tarihinde havaya düşmektedir.

    Her yıl aynı tarihte gerçekleştiği düşünülen bu inançta sonraki süreçler ise 26-27 Şubat ve 5-6 Mart şeklinde ilerlemektedir.

    Halk takvimine göre, Cemre, ilk olarak havaya, sonra suya ve son olarak ise toprağa düşmektedir.

    ÜÇÜNCÜ CEMRE NE ZAMAN DÜŞECEK?

    İnanışa göre, 2022 yılında üçüncü Cemre, 5-6 Mart tarihlerinde düşecek.

        'CEMRE DÜŞMESİ' NE DEMEK?

        Toplumların hava olaylarına ve bunların tekrarına dayanarak oluşturduğu halk takviminin bir parçası olan "cemre düşmesi", soğuk havalardan bahara geçişe işaret ediyor.

        Hayvanların otlaklara kavuşma zamanının yaklaştığını ve toprağın işlenme dönemine gelindiğini ifade ediyor.

        Cemre düşmesi Türk kültüründe de önemli bir yere sahiptir. Kültür ve edebiyat alanında kendine yer bulmuştur. Osmanlı zamanında Divan şairleri cemre zamanlarında önemli kişilere övgü şiirleri yazarlardı. Bu şiirlere 'cemreviye' denilmektedir.
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        Haberler Güncel Üçüncü cemre toprağa ne zaman düşüyor? 3. cemre düştü mü? Cemre nereye düştü?
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