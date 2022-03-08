Üçüncü cemre toprağa ne zaman düşüyor? 3. cemre düştü mü? Cemre nereye düştü?

Baharın müjdecisi olarak kabul edilen ve Arapça anlam olarak da "Ateş hali", "Yanmış halde" ve "Kor ateş" anlamlarına gelen, ısınmayı ifade eden cemrelerin ikincisi de suya düştü. Son cemrenin toprağa düşecek olması ile birlikte havaların ısınacağına inanılan cemre düşme olayı ne zaman gerçekleşecek? Üçüncü ve son cemre toprağa ne zaman düşecek? İşte detaylar...