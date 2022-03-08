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    • 08.03.2022 19:51
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    Korona son tablo! Sağlık Bakanlığı 8 Mart 2022 koronavirüs vaka ve vefat tablosunu paylaştı

    Son dakika haberleri... Sağlık Bakanlığı 08 Mart 2022 koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayılarını içeren koronavirüs tablosunu paylaştı.

    takvim.com.tr
    Son koronavirüs tablosu

    Sağlık Bakanlığı 08 Mart 2022 koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayılarını içeren tabloyu paylaştı.

    7 MART 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU

    6 MART 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU

    5 MART 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU

        4 MART KORONAVİRÜS TABLOSU

        3 MART KORONAVİRÜS TABLOSU

        2 MART KORONAVİRÜS TABLOSU

            1 MART 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU

            28 ŞUBAT 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU

            27 ŞUBAT 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU

            26 ŞUBAT 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU
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                Haberler Güncel Korona son tablo! Sağlık Bakanlığı 8 Mart 2022 koronavirüs vaka ve vefat tablosunu paylaştı
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