Korona son tablo! Sağlık Bakanlığı 8 Mart 2022 koronavirüs vaka ve vefat tablosunu paylaştı

Sağlık Bakanlığı 08 Mart 2022 koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayılarını içeren tabloyu paylaştı.
7 MART 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU
6 MART 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU
5 MART 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU
Sağlık Bakanlığı 08 Mart 2022 koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayılarını içeren tabloyu paylaştı.
7 MART 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU
6 MART 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU
5 MART 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU
1 MART 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU
28 ŞUBAT 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU
27 ŞUBAT 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU
26 ŞUBAT 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU