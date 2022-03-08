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    • 08.03.2022 21:20
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    • 08.03.2022 21:20
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    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'dan 8 Mart mesajı

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan sosyal medya hesabı Twitter üzerinden 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir mesaj paylaştı. Erdoğan paylaşımında “Kadınların hak ettikleri gibi insana yakışır bir hayat sürmelerini istiyorsak, önce savaşları durduralım.” dedi.

    Emine Erdoğan’dan 8 Mart mesajı

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

    FARKINDALIĞI TAZELEDİ
    Emine Erdoğan, Sosyal Paylaşım Sitesi Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti: "Dünya Kadınlar Günü'nde, Kadının Gücü Türkiye'nin Gücü programında akademi, iş, siyaset, STK, sanat ve spor gibi birçok alanda başarılı kadınlarımızın yanı sıra baştacımız olan şehit annelerimiz, koruyucu annelerimiz ve engelli annelerimiz ile kadın muhtarlarımızla bir araya geldik."

    KADINLAR HER ALAN GÜÇLENMELİ
    Kadınların her alanda desteklenmesi gerektiğini kaydeden Erdoğan, şöyle konuştu: "Çocuklarımıza güzel bir dünyanın kapısını açacak anahtar, kadınların, her alanda güçlendirilmesidir. Dünyanın tüm kadınları adına, bu gerçeğin, her toplumda hakim bir anlayış olmasını temenni ediyorum."

    BARIŞ VE DAYANIŞMA ÇAĞRISI
    Barış ve dayanışma çağrısında bulunan Erdoğan, "Güzel bir dünya, insan haklarının, kadın haklarının, çocuk haklarının tam olarak teslim edilmesiyle mümkündür. Eğer kadınların hak ettikleri gibi insana yakışır bir hayat sürmelerini istiyorsak, önce savaşları durduralım." dedi.

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