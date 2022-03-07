AİS - e- Devlet YKS başvurusu nasıl yapılır? YKS 2022 son ödeme ve başvuru tarihi! ÖSYM YKS geç başvurular ne zaman? Sınav tarihi...

YKS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

YKS sınav başvuruları için adaylar başvurularını, elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından yapabilecekler.

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YKS BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYIN

2022 YKS NE ZAMAN?

YKS 3 kademeli olarak gerçekleşiyor. YKS 1. Oturum (TYT) 18 Haziran'da yapılacak. YKS 2. Oturum (AYT), 19 Haziran'da, YKS 3. Oturum da 19 Haziran'da gerçekleştirilecek. YKS sonuçları da 20 Temmuz'da açıklanacak.