AİS - e- Devlet YKS başvurusu nasıl yapılır? YKS 2022 son ödeme ve başvuru tarihi! ÖSYM YKS geç başvurular ne zaman? Sınav tarihi...

YKS sınavına katılacak adayların başvuru işlemleri bugün sona eriyor. 11 Şubat Cuma günü başlayan YKS başvuruları alınmaya devam ediliyor. Milyonlarca kişinin üniversite hayaliyle katılım sağlayacağı sınav bu yıl Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 18-19 Haziran tarihlerinde yapılacak. Peki, YKS 2022 başvuruları ne zaman bitiyor? YKS TYT AYT başvuru son gün ne zaman? İşte merak edilenler!
YKS BAŞVURU NE ZAMAN BİTİYOR?
2022 YKS başvuruları için ÖSYM'nin yaptığı açıklama şu şekilde:
"2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2022-YKS) için 7 Mart 2022 son başvuru günüdür. İnternet aracılığyla bireysel başvuru (7 Mart 2022) saat 23.59'da sona erecek."
YKS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
YKS sınav başvuruları için adaylar başvurularını, elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından yapabilecekler.
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2022 YKS NE ZAMAN?
YKS 3 kademeli olarak gerçekleşiyor. YKS 1. Oturum (TYT) 18 Haziran'da yapılacak. YKS 2. Oturum (AYT), 19 Haziran'da, YKS 3. Oturum da 19 Haziran'da gerçekleştirilecek. YKS sonuçları da 20 Temmuz'da açıklanacak.