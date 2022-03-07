İzmir için tüyler ürperten deprem uyarısı: 7,1 büyüklüğünde...

İzmir'de doğal afetlerden, en az hasarla çıkmak için nereden kentsel dönüşüme başlayacağız, nasıl bir yol haritası izleyeceğiz, göreceğiz. İçişleri Bakanlığı'nın, AFAD'ın yaptığı İl Afet Risklerini azaltma için gerekenlerin ortaya konulduğu önemli bir çalışma var. Yine doğal afet anlamında en az riskle çıkılması için hangi kurum ne yapacak, onu ortaya koyacak bir çalışma var. Bir de üniversitelerin yaptığı çalışmalar var. Bunlar, TÜBİTAK projeleri kapsamında yapılan çalışmalar. Dokuz Eylül, Afyon Kocatepe, Cumhuriyet ve Çukurova üniversiteleri, İzmir'de 9 fay üzerinde çalışma yapacak. Fayların geçmişini ortaya çıkarıp, geleceğiyle ilgili deprem tehdit analizinde kullanılacak parametreleri belirlemeye çalışıyoruz."

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN