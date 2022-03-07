İzmir için tüyler ürperten deprem uyarısı: 7,1 büyüklüğünde...

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü ve Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, İzmir'in depreme hazır olmadığını belirterek "Tuzla fayının 2 bin yıllık deprem tekrarlama periyodunun yaklaştığını söyleyebiliriz. 6.9, 7.1 büyüklüğünde bir deprem olabilir" dedi.
1-7 Mart Deprem Haftası nedeniyle açıklamalar yapan Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü ve Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Türkiye'de, karada 485 aktif fay bulunduğuna dikkati çekti. Prof. Dr. Sözbilir, "Denizde de bir o kadar aktif fay bulunuyor. Bine yakın fayla çevrili durumdayız. İzmir, yıkıcı bir deprem atlattı. Bölgede artçı depremler sürüyor. 117 vatandaşımız ölmüştü. Bölgede 10 binin üzerinde artçı deprem meydana geldi. Tabii ki bu faya komşu faylarda da küçük küçük depremler gerçekleşti" dedi.
İzmir'de özellikle Seferihisar ve Tuzla fayı üzerinde yaptıkları çalışmalarda, bunların deprem üretme zamanlarını yaklaştığını gördüklerini belirten Prof. Dr. Sözbilir, "Tuzla fayının yaklaşık 2 bin, Seferihisar fayının ise yaklaşık 3 bin yılda bir deprem tekrarlama periyodu var. Tuzla fayında 178 yılında bir deprem oldu. O günden bu yana herhangi bir deprem gerçekleşmedi. Tuzla fayının 2 bin yıllık deprem tekrarlama periyodunun yaklaştığını söyleyebiliriz. 6.9, 7.1 büyüklüğünde bir deprem olabilir" diye konuştu.