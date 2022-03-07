5 GÜNLÜK İSTANBUL HAVA DURUMU: İstanbul'a kar yağacak mı? Aybar kar fırtınası nedir, ne zaman etkili olacak? Cuma günü...

İstanbul'a kar yağacak mı? sorusunun yanıtı Meteoroloji ve AKOM'dan geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada bir çok il için turuncu kodlu uyarı geldi. Paylaşılan bilgide, 'Hafta ortasına kadar devam edecek soğukların beraberinde kar yağışı da getirmesi bekleniyor.' ifadelerine yer verildi. Peki İstanbul'a kar yağacak mı? İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İşte detaylar!
Aybar kar fırtınası gündemde yer alıyor. İstanbul'da kar yağışının olup olmayacağı ile ilgili açıklama yapıldı. Sibirya kökenli soğuk hava, kar yağışını da beraberinde getirecek. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) Meteoroloji mühendisleri Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının bu akşam itibariyle Marmara bölgesi üzerinde etkili olacağı bilgisini paylaştı. Sibirya kökenli soğuk havanın, hafta ortasında etkisini arttırarak yer yer etkili kar yağışına sebep olması bekleniyor.
AKOM'DAN KAR UYARISI
Sibirya kökenli soğuk hava, kar yağışını da beraberinde getirecek. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) Meteoroloji mühendisleri Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının bu akşam itibariyle Marmara bölgesi üzerinde etkili olacağı bilgisini paylaştı. Hafta ortasına kadar devam edecek soğukların beraberinde kar yağışı da getirmesi bekleniyor. Kar yağışının etkili olması halinde Ocak ayında yaşanan kar kalınlıklarına ulaşılabileceği değerlendiriliyor.