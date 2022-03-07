Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 07.03.2022 16:50
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 07.03.2022 16:50
    ABONE OL

    5 GÜNLÜK İSTANBUL HAVA DURUMU: İstanbul'a kar yağacak mı? Aybar kar fırtınası nedir, ne zaman etkili olacak? Cuma günü...

    İstanbul'da kar yağışı haberleri sıkı takibe alındı. Bu hafta İstanbul'da Sibirya kökenli soğuk hava, kar yağışını da beraberinde getirecek. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) Meteoroloji mühendisleri Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının bu akşam itibariyle Marmara bölgesi üzerinde etkili olacağı bilgisini paylaştı. Paylaşılan bilgide, ‘Hafta ortasına kadar devam edecek soğukların beraberinde kar yağışı da getirmesi bekleniyor.’ ifadelerine yer verildi. Peki, İstanbul'da kar ne zaman yağacak? Kar fırtınası ne zaman etkili olacak? Aybar kar fırtınası nedir? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    İstanbul’a kar yağacak mı? Aybar kar fırtınası nedir, ne zaman etkili olacak?

    İstanbul'a kar yağacak mı? sorusunun yanıtı Meteoroloji ve AKOM'dan geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada bir çok il için turuncu kodlu uyarı geldi. Paylaşılan bilgide, 'Hafta ortasına kadar devam edecek soğukların beraberinde kar yağışı da getirmesi bekleniyor.' ifadelerine yer verildi. Peki İstanbul'a kar yağacak mı? İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İşte detaylar!

    Aybar kar fırtınası gündemde yer alıyor. İstanbul'da kar yağışının olup olmayacağı ile ilgili açıklama yapıldı. Sibirya kökenli soğuk hava, kar yağışını da beraberinde getirecek. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) Meteoroloji mühendisleri Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının bu akşam itibariyle Marmara bölgesi üzerinde etkili olacağı bilgisini paylaştı. Sibirya kökenli soğuk havanın, hafta ortasında etkisini arttırarak yer yer etkili kar yağışına sebep olması bekleniyor.

    AKOM'DAN KAR UYARISI

    Sibirya kökenli soğuk hava, kar yağışını da beraberinde getirecek. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) Meteoroloji mühendisleri Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının bu akşam itibariyle Marmara bölgesi üzerinde etkili olacağı bilgisini paylaştı. Hafta ortasına kadar devam edecek soğukların beraberinde kar yağışı da getirmesi bekleniyor. Kar yağışının etkili olması halinde Ocak ayında yaşanan kar kalınlıklarına ulaşılabileceği değerlendiriliyor.



        Hafta başında etkisini gösterecek Sibirya kökenli soğuk havanın, hafta ortasında etkisini arttırarak yer yer etkili kar yağışına sebep olması bekleniyor.

        Karadeniz üzerinden İstanbul'a geçiş yapacak soğuk hava dalgası, havadaki nemin de etkisiyle yağışa dönüşeceği, Ocak ayında yaşanan kar kalınlıklarına ulaşılabileceği değerlendiriliyor. Kar yağışlarının yeni hafta başına kadar devam edeceği öngörülüyor.

        İstanbul başta olmak üzere yurdumuzun tamamına yakın bölümü Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının etkisi altına girmeye hazırlanıyor. Karadeniz üzerinden bölgemize giriş yapması beklenen sistem nedeni ile hâlihazırda mevsim normalleri altında (5-8°C) seyreden sıcaklıkların Çarşamba akşam saatlerinden itibaren 0°C'ler civarı ve altına gerileyeceği, beraberinde il genelinde yer yer kuvvetli kar yağışı geçişlerinin yaşanacağı, soğukların tüm hafta süreceği tahmin ediliyor.

        Kuvvetli (40-60km/s) kuzeyli rüzgârların Karadeniz üzerinden geçerken nem ile beslenecek olması sebebi ile Ocak ayında yaşanan kar yağışına yakın kar kalınlıklarının oluşma ihtimali bulunuyor.

        İstanbulluların soğuk ve yağışlı havaya karşı hazırlıklı olması, yapılacak uyarıları takip etmesi önem arz etmektedir.

        İSTANBUL'A KADAR NE ZAMAN YAĞACAK?

        Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı kuzey ve iç kesimlerde yağışla birlikte 2 ila 4 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgarın, genellikle güney ve güneybatı, Marmara, Kuzey Ege ve zamanla Batı Karadeniz'de kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

        CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen ise yeni haftada bizi bekleyen Hava Durumu ile ilgili şu değerlendirmede bulundu:

        Bugün sabah Trakya da karla karışık yağmur ve yüksekler kar yağışı yapabilir. İstanbul yağmurlu sıcaklık 8 derece.

        10-15 Mart arası günlerinde Soğuk hava ile birlikte karla karışık yağmur ve kar yağışı Türkiye'nin büyük bir bölümünde etkili olacak. Gece sıcaklıkları sıfırın altına düşecek. Bu nedenle geceleri buzlanma ve don olayı görülebilecek.

        PERŞEMBE GÜNÜNE DİKKAT

        Kar yağışı perşembe sabah saat 6- 7 dolayında İstanbul'un Avrupa yakasının kuzey ilçelerinden giriş yapacak görünüyor. Önceleri karla karışık yağmur şeklinde başlar. Aralıklı olarak Pazartesi sabahına kadar yerde ve gökte kar yağışını İstanbullular görecek.

        Kar yoğunluğu daha çok Marmara'nın doğusu ile Batı Karadeniz iç kesimlerinde görülüyor.

        Cumartesi günü İstanbul'un Anadolu yakası daha yoğun olmak üzere kar etkili olabilir.

        Yerel yönetimler, Karayolları, paralı yolları işletenler aman dikkat tekrar olumsuzluk yaşamayalım. En fazla dikkat edecek olanlar ise biz vatandaşlar Kış lastıksiz çıkmayın. Siz yolda kalınca arkadaki kış lastiklilerde yolda kalıyor En önemlisi yolu açmak için kepçe de gelemiyor

            AYBAR KAR FIRTINASI NEDİR?

            Aybar soğuk hava dalgası Sibirya kökenlidir. Bu fırtınasın rotası arasında yer alan Türkiye'ye doğru gelmeye başladığı bilgisi gündemde yer aldı.
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Almanya’da akaryakıt fiyatları rekor kırdı
            Haberler Güncel 5 GÜNLÜK İSTANBUL HAVA DURUMU: İstanbul'a kar yağacak mı? Aybar kar fırtınası nedir, ne zaman etkili olacak? Cuma günü...
                SON DAKİKA