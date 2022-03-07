Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu İranlı mevkidaşı Hüseyin Emir-Abdullahiyan ile görüştü

Dışişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir-Abdullahiyan'ın bugün telefonda görüştüğünü duyurdu.



MASADAKİ KONULAR

Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkiler, Ukrayna'daki son durum, Antalya Diplomasi Forumu ve bu forum marjındaki etkinlikler ile Viyana'daki KOEP müzakereleri ele alındı.

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