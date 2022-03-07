Dışişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir-Abdullahiyan'ın bugün telefonda görüştüğünü duyurdu.
MASADAKİ KONULAR
Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkiler, Ukrayna'daki son durum, Antalya Diplomasi Forumu ve bu forum marjındaki etkinlikler ile Viyana'daki KOEP müzakereleri ele alındı.
- Güncel
- 07.03.2022 17:56
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- Son Güncelleme:
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- 07.03.2022 17:57
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu İranlı mevkidaşı Hüseyin Emir-Abdullahiyan ile görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir-Abdullahiyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Ukrayna'daki son durum ve iki ülke arasındaki ilişkiler değerlendirildi.
Dışişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir-Abdullahiyan'ın bugün telefonda görüştüğünü duyurdu.