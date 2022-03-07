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    • Güncel
    • 07.03.2022 17:56
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    • 07.03.2022 17:57
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    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu İranlı mevkidaşı Hüseyin Emir-Abdullahiyan ile görüştü

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir-Abdullahiyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Ukrayna'daki son durum ve iki ülke arasındaki ilişkiler değerlendirildi.

    Türkiye ve İran arasında kritik temas!

    Dışişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir-Abdullahiyan'ın bugün telefonda görüştüğünü duyurdu.

    MASADAKİ KONULAR
    Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkiler, Ukrayna'daki son durum, Antalya Diplomasi Forumu ve bu forum marjındaki etkinlikler ile Viyana'daki KOEP müzakereleri ele alındı.

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