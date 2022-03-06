Ramazana kaç gün kaldı 2022? Ramazan ayı ne zaman idrak edilecek? 2022 Ramazan Bayramı hangi tarihte? Diyanet takvimi…

Müslüman vatandaşlar Ramazana kaç gün kaldı 2022? Ramazan ayı ne zaman idrak edilecek? 2022 Ramazan Bayramı hangi tarihte? Sorgulamalarını arama motorları üzerinden sıklıkla yapıyor. 11 ayın sultanı Ramazan ayına az bir zaman kala heyecan dorukta ve Diyanet dini günler takvimi merak edilerek araştırılanlar arasında yer alıyor. İşte tüm bilgiler...
RAMAZANA KAÇ GÜN KALDI 2022?
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvime göre ramazan ayı 2 Nisan'da başlayacak. Ramazan ayı içerisinde yer alan Kadir Gecesi 27 Nisan tarihine denk geliyor.
2022 RAMAZAN BAYRAMI HANGİ TARİHTE?
Ramazan Bayramı 2022 yılında mayıs ayına denk geliyor. Arefe günü 1 Mayıs olacak. Ramazan Bayramı'nın ilk günü 2 Mayıs, son günü ise 4 Mayıs olacak.
Ramazan Bayramı 1. Gün: 2 Mayıs Pazartesi
Ramazan Bayramı 2. Gün: 3 Mayıs Salı
Ramazan Bayramı 3. Gün: 4 Mayıs Çarşamba