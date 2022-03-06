Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 'zeytinliklerden sonra sit alanları da ranta açılıyor' iddialarını yalanladı

"KORUNAN ALANLARIMIZIN GENİŞLİĞİNİ ARTIRACAĞIZ"

İddia sahiplerinin, yapılan düzenlemeyi milletten gizlediğinin belirtildiği açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Her daim, doğa koruma ve çevre faaliyetlerini politik bir argüman olarak kullanma alışkanlıklarını sürdürenler; bir defaya mahsus olarak konuya objektif bir gözle bakabilme öz güvenini gösterebilselerdi, kesin korunacak hassas alanlarla ilgili 'rant' amaçlı bir yapılaşmanın kesinlikle söz konusu olmadığını, tamamen çevre-doğa-insan ortak menfaatinin gözetildiğini apaçık göreceklerdi.