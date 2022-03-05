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    • Güncel
    • 05.03.2022 18:04
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    • 05.03.2022 18:12
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    TBMM'de CHP'li ve MHP'li vekiller birbirlerine girdi yumruklar havada uçuştu!

    Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde CHP'li ve MHP'li vekiller arasında çıkan kavga büyüyünce yumruklar havada uçuştu. Yaşanan kavga üzerine, TBMM Başkanvekili Celal Adan, birleşime ara verdi.

    Meclis’te yumruklar havada uçuştu

    Meclis Genel Kurulu'nda, milletvekillerinin yerlerinden söz almasının ardından parti gruplarının gündeme ilişkin önerilerine geçildi.

    CHP'nin "gayrimenkul, şirket, arazi alan yabancıların durumları" ile ilgili araştırma önergesinin oylamasından hemen önce Genel Kurul'da kavga çıktı. CHP'li Grup Başkanvekili Özgür Özel, AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan'ın konuşmasında "sataşma" olduğu gerekçesiyle söz istedi.

    MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül ise Cahit Özkan'ın konuşmasında sataşma olmadığını öne sürerek, Özel'in söz istemesine tepki gösterdi. Bülbül, bu durumun sürekli olduğunu ifade ederek, TBMM Başkanvekili Celal Adan'dan buna izin vermemesini istedi.

        YUMRUKLAR HAVADA UÇUŞTU


        Bülbül'ün konuşması sırasında CHP ve MHP'li milletvekilleri arasında sözlü sataşmalar yaşandı.

        Bu sırada, MHP Düzce Milletvekili Ümit Yılmaz ile CHP Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel, bulundukları sıralardan birbirlerinin üzerine yürüyerek, yumruklaştı. Yılmaz ve Gökçel'i, diğer milletvekilleri araya girerek ayırdı.
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            Haberler Güncel TBMM'de CHP'li ve MHP'li vekiller birbirlerine girdi yumruklar havada uçuştu!
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