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    • Güncel
    • 05.03.2022 17:42
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    • 05.03.2022 17:54
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    İBB'ye bağlı İSPARK magandası tartıştığı sürücüye sopayla saldırdı! O anlar kamerada

    Şişli'de CHP'li İBB'ye bağlı İSPARK görevlisi tartıştığı sürücüyü aracından zorla indirip sopayla darbetti. Olay cep telefonu ile görüntülenirken kavgayı araya girenler ayırdı. İşte objektiflere yansıyan o anlar...

    İSPARK magandası sürücüye saldırdı!

    İstanbul Nişantaşı'ndaki olay dün sabah saat 09.00 sıralarında yaşandı.

    Maçka Caddesi'nde İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı İSPARK görevlisi ile kamyonet sürücüsü arasında belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

    Sürücü kamyonet içinde otururken İSPARK görevlisi elindeki sopayla tehditler savurarak kapısını açmaya çalıştığı kamyonetin sürücüsünü indirmeye çalıştı.



    SOPAYLA SALDIRDI
    Kamyonetin kapısını zorlayarak açan İSPARK görevlisi tartıştığı kişiyi kamyonetten indirerek sopayla darbetmeye başladı.

    Kavga sırasında yere düşen İSPARK görevlisi ve kamyonet sürücüsü yerde boğuşurken yoldan geçen bir kişi yere düşen sopayı ayağıyla iterek uzaklaştırdı.




    İSPARK GÖREVLİSİNE SERT TEPKİ
    Araya girenler kavgayı ayırırken olayı cep telefonu ile görüntüleyen kişi ve yanındakiler sopalı İSPARK görevlisine tepki gösterdi.

    İBB yetkililerinden edinilen bilgiye göre savunması alınan İSPARK görevlisinin işine son verildi.
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    Haberler Güncel İBB'ye bağlı İSPARK magandası tartıştığı sürücüye sopayla saldırdı! O anlar kamerada
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