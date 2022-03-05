Momo Bebeköy'de tepki çeken olay! Eşofmanla gelen müşteriler içeri alınmadı

İstanbul Beşiktaş'taki Momo Bebeköy isimli restorana eşofmanla gelen müşterilerin mekana alınmadığı görüntüler tepki çekti.



İNCELEME BAŞLATILDI

Konuyla ilgili inceleme başlatıldığını bildiren Beşiktaş Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "Aksi bir duruma daha önce olduğu bundan sonra da asla müsaade edilmeyecektir. " ifadelerine yer verildi.





Beşiktaş Kaymakamlığı sosyal medya adresinden yapılan açıklama şu şekilde;



Beş gün önce Bebek mahallemizde bulunan bir işletmede yaşandığı iddia edilen ve sosyal medyada paylaşılan görüntülerle ilgili gerekli incelemeler yapılmaktadır.



İlçemizde bulunan kamu kurum, kuruluş ve özel sektör işletmelerinde bütün vatandaşlarımız hiçbir ayrım gözetilmeden eşit şekilde bütün hizmetlerden faydalanmakta olup, aksi bir duruma daha önce olduğu gibi bundan sonra da asla müsaade edilmeyecektir.