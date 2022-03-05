Binlerce Türk vatandaşının Ukrayna'dan tahliyesi sürüyor! Rusya geçici ateşkes ilan etti

Rusya Savunma Bakanlığı, Moskova saatiyle 10.00 itibarıyla Mariupol ve Volnovaha'dan sivillerin çıkması amacıyla geçici ateşkes uygulayacaklarını duyurdu.
Rusya Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Mariupol ve Volnovaha'dan sivillerin çıkması için insani koridorların açıldığı belirtildi.
Söz konusu koridorların Ukrayna tarafı ile anlaşma ile açıldığına işaret edilen açıklamada, "Moskova saatiyle 10.00 itibarıyla Mariupol ve Volnovaha'dan sivillerin çıkması amacıyla geçici ateşkes uygulanacaktır." ifadesine yer verildi.
Ukrayna'da Rus ordusu tarafından kuşatılan Mariupol şehrinin Belediye Başkanı Vadim Boyçenko, dün yaptığı açıklamada, kent halkının 5 gündür bombardıman altında olduğunu, tahliye için güvenlik koridoru oluşturulması gerektiğini söylemişti.
11 BİN 24 TÜRK VATANDAŞI TAHLİYE EDİLDİ
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dün yaptığı açıklamada Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle bugüne kadar 11 bin 24 Türk vatandaşının tahliyesinin gerçekleştirildiğini bildirdi.
Bakan Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, bugün Ukrayna'dan tahliye edilen 310 kişiyle birlikte savaşın başından bu yana tahliye edilen Türk vatandaşlarının sayısının 11 bin 24 olduğunu kaydetti.
Çavuşoğlu, "Vatandaşlarımızın güvenli tahliyesi için planlamalarımız devam ediyor." ifadesini kullandı.
ARKADAŞLARINI VE TANIDIKLARINI GERİDE BIRAKMANIN ÜZÜNTÜSÜNÜ YAŞIYOR
Ukrayna'nın Odessa kentinde 5 yıldır uzak yol gemi kaptanlığı eğitimi alan ve savaşın başlamasıyla Türkiye'ye tahliye edilenler arasında yer alan Oğuzhan Akça, arkadaşlarını ve tanıdıklarını geride bırakmanın üzüntüsünü yaşıyor.
Odessa Ulusal Denizcilik Akademisi son sınıf öğrencisi 22 yaşındaki Akça, kimsenin böyle bir savaşın başlayacağını düşünmediğini, herkesin şaşkın olduğunu belirtti.