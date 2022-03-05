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    • 05.03.2022 12:21
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    Binlerce Türk vatandaşının Ukrayna'dan tahliyesi sürüyor! Rusya geçici ateşkes ilan etti

    Ukrayna-Rusya hattında savaş sürüyor. Türkiye, binlerce vatandaşın ateş hattından tahliyesini gerçekleştirdi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dün yaptığı açıklamada Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle 11 bin 24 Türk vatandaşının tahliyesinin gerçekleştirildiğini bildirdi. Odessa'dan gelen öğrenci Oğuzhan Akça, "Bomba seslerinin önce havai fişek olduğunu düşündüm. Yarım saat sonra arayan arkadaşlarım savaşın başladığını söyledi" dedi. Harkiv'den gelen Gülhan Kardiyen ise "Bombardımanın başlamasıyla sirenler çalmaya başladı. Bir bomba düştü, yataktan kendimi zor attım, hanımı aşağı çektim. Hemen sığınaklara gittik" şeklinde konuştu. Ukrayna'daki savaş nedeniyle ülkelerine dönen Azerbaycanlılar da Türkiye'ye destekleri için minnettar olduklarını belirtti.

    Ateş hattından tahliye

    Rusya Savunma Bakanlığı, Moskova saatiyle 10.00 itibarıyla Mariupol ve Volnovaha'dan sivillerin çıkması amacıyla geçici ateşkes uygulayacaklarını duyurdu.

    Rusya Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Mariupol ve Volnovaha'dan sivillerin çıkması için insani koridorların açıldığı belirtildi.

    Söz konusu koridorların Ukrayna tarafı ile anlaşma ile açıldığına işaret edilen açıklamada, "Moskova saatiyle 10.00 itibarıyla Mariupol ve Volnovaha'dan sivillerin çıkması amacıyla geçici ateşkes uygulanacaktır." ifadesine yer verildi.

    Ukrayna'da Rus ordusu tarafından kuşatılan Mariupol şehrinin Belediye Başkanı Vadim Boyçenko, dün yaptığı açıklamada, kent halkının 5 gündür bombardıman altında olduğunu, tahliye için güvenlik koridoru oluşturulması gerektiğini söylemişti.


    11 BİN 24 TÜRK VATANDAŞI TAHLİYE EDİLDİ
    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dün yaptığı açıklamada Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle bugüne kadar 11 bin 24 Türk vatandaşının tahliyesinin gerçekleştirildiğini bildirdi.

    Bakan Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, bugün Ukrayna'dan tahliye edilen 310 kişiyle birlikte savaşın başından bu yana tahliye edilen Türk vatandaşlarının sayısının 11 bin 24 olduğunu kaydetti.

    Çavuşoğlu, "Vatandaşlarımızın güvenli tahliyesi için planlamalarımız devam ediyor." ifadesini kullandı.



    ARKADAŞLARINI VE TANIDIKLARINI GERİDE BIRAKMANIN ÜZÜNTÜSÜNÜ YAŞIYOR
    Ukrayna'nın Odessa kentinde 5 yıldır uzak yol gemi kaptanlığı eğitimi alan ve savaşın başlamasıyla Türkiye'ye tahliye edilenler arasında yer alan Oğuzhan Akça, arkadaşlarını ve tanıdıklarını geride bırakmanın üzüntüsünü yaşıyor.

    Odessa Ulusal Denizcilik Akademisi son sınıf öğrencisi 22 yaşındaki Akça, kimsenin böyle bir savaşın başlayacağını düşünmediğini, herkesin şaşkın olduğunu belirtti.

        Savaş başladıktan sonra eğitimlerin 2 gün boyunca çevrimiçi devam ettiğini söyleyen Akça, Odesa ve Ukrayna halkının 2 gün içinde savaşın bitmesini beklediğini ancak hala devam ettiğini belirtti. Akça, daha önce kaldığı yurttaki 17-21 yaş arası donanma öğrencilerinin savaşın ilk günü orduya alındığını ve gönüllü olarak savaşa katıldıklarını kaydetti.

        24 Şubat sabahı bomba sesiyle uyandığını dile getiren Akça, "Bomba seslerinin önce havai fişek olduğunu düşündüm. Yarım saat geçtikten sonra telefonla arayan arkadaşlarım, savaşın başladığını söylediler. Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'deki kriz masası ve Odessa'daki Türk Konsolosluğu'nu aradık. Ne yapmamız gerektiği hakkında bilgi aldık. Yetkililer bilgilerimizi aldı ve daha sonra Odessa Türk Konsolosluğu'na çağrıldık. Konsolosluğa gittik ve buradan da Romanya'ya geçtik." diye konuştu.

        Romanya'dan sonra yolculuğun 14 saat sürdüğünü ve Bulgaristan'dan Edirne'ye geldiklerini anlatan Akça, ülkeye dönen herkesin büyük bir mutluluk yaşadığını ifade etti.

        Ancak Ukrayna'da yaşananlar nedeniyle üzüntü duyduğunu aktaran Akça, geride arkadaşlarını, dostlarını bıraktığını kaydetti.

        Kız arkadaşının da orada kaldığını dile getiren Akça, "Gelemeyenler orada sığınaktalar. Onlarla hala iletişim halindeyiz. Savaş ne kadar sürer bilmiyoruz. Onlar da şu an korkuyor. Çünkü sığınaktan çıktıklarında belki de evleri olmayacak. İnşallah savaş en yakın zamanda biter. İnşallah taraflar en yakın zamanda anlaşmaya varır, daha fazla sivil, daha fazla asker ölmez." ifadelerini kullandı.

        "TÜRKİYE GÜÇLÜ BİR ÜLKE OLDUĞUNU GÖSTERDİ"
        Oğuzhan Akça, Ukrayna'da yaşayan Türklerin, savaşın başlamasıyla güvenli bir şekilde ülkeye getirilmesinin Türkiye'nin ne kadar güçlü bir ülke olduğunu bir kez daha gösterdiğini vurguladı.

        Savaş ortamından burunları kanamadan Türkiye'ye dönebildiklerini söyleyen Akça, "Cumhurbaşkanımıza, Dışişleri Bakanımıza ve tüm yetkililere çok minnettarız. Bizi orada bırakmadılar. Türkiye'nin gücünü gösterdiler. Nerede olursa olsun vatandaşlarını kurtarabileceklerini gösterdiler. Çok sağ olsunlar, var olsunlar. Yaşasın Türk milleti." dedi.

        Ukrayna'daki savaşta yaralanan bir kız öğrencinin, sığınakta kalan küçük bir kız çocuğunun Rus askerlerine yönelik videolarını da gösteren Akça, savaşın bir an önce bitmesini istedi.

        UKRAYNA'DA EVİNİN YANINA BOMBA DÜŞEN TÜRK VATANDAŞI YAŞADIKLARINI ANLATTI
        Rusya'nın Ukrayna'ya savaş açmasının ardından yaşadıkları şehirler bombalanan Türklerin yurda dönüşleri devam ediyor.

        Dışişleri Bakanlığının organizasyonuyla ülkeden tahliye edilen Türk vatandaşlarının yanı sıra Ukraynalılar da Edirne'deki sınır kapılarından yurda giriş yapıyor.

        Ukrayna'nın Harkiv şehrinde yaşayan Gülhan Kardiyen ve Ahmet İkiz de savaştan kaçarak ülkeye dönenler arasına yer alıyor.

        Kardiyen, bombalamanın başlamasıyla her şeyi bırakıp Türkiye'ye geldiklerini söyledi.

        Geldikleri bölgede durumun çok sıkıntılı olduğunu, sürekli top atışı ve bomba seslerinin duyulduğunu anlatan Kardiyen şöyle konuştu:

        "Özellikle kenar mahallelerde çok fazla çatışma sesleri duyulmaya başlandı. İnsanlar korku içerisinde. Yapılan çağrılara rağmen insanlar sığınaklardan çıkmak istemiyor. Gece yatıyorduk evde. Bombardımanın başlamasıyla sirenler çalmaya başladı. Bir bomba düştü, yataktan kendimi zor attım, hanımı aşağı çektim. Hemen sığınaklara gittik."

        Kardiyen, akrabaları ve bazı arkadaşlarının sığınaklardan çıkamadıkları için Ukrayna'da kaldıklarını, ilk fırsatta onların da Türkiye'ye geleceğini belirtti.

        Odessa'dan gelen Ahmet İkiz ise gerek tahliye sürecinde gerekse yolculuk boyunca Türk konsolosluklarından büyük yardım gördüklerini belirtti.

        Ukrayna'da bazı bölgelerin tamamen işgal edildiğini anlatan İkiz, "Biz gelmeden Odessa diğer şehirlere göre daha sakindi. Sadece sinir bozucu şey günde 3-4 defa sirenlerin çalmasıydı. Biz geldikten sonra saldırılar şiddetini artırmaya başlamış. Bazı kentler kuşatıldı." dedi.

        Ukrayna'da kalan insanların birbirine çok yardımcı olduğunu, birlik ve dayanışmanın kentte en üst seviyeye çıktığını anlatan İkiz, savaşın en kısa sürede bitmesini diledi.

        UKRAYNA'DAKİ SAVAŞ NEDENİYLE ÜLKELERİNE DÖNEN AZERBAYCANLILAR TÜRKİYE'YE DESTEKLERİ İÇİN MİNNETTAR
        Rusya'nın Ukrayna'ya savaş açmasının ardından yaşadıkları şehirleri terk eden Azerbaycan vatandaşları, otobüslerle ve kendi araçlarıyla Türkiye'ye geliyor.

        Dışişleri Bakanlığının organizasyonuyla ülkeden tahliye edilen Türk vatandaşlarının Edirne'deki sınır kapılarından yurda girişleri devam ederken Azerbaycan vatandaşları da ülkelerine dönüş yolculuğunda Edirne'deki sınır kapılarını kullanıyor.

        Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan kendi araçlarıyla giriş yapan 3 Azerbaycanlı, Türkiye'ye ulaşmanın sevincini yaşadı.

        Ali Rıza Mehmedov, AA muhabirine, Türkiye'nin kendilerine her türlü kolaylığı sağladığını söyledi. Kiev'den uzun ve yorucu bir yolculuğun ardından güvenli alana geçmenin huzurunu yaşadıklarını ifade eden Mehmedov, "Sınırları geçerek Türkiye'ye ulaştık. Ukrayna paramızın burada Türk lirasına çevrilmesinde bize yardımcı olundu. Herkesten Allah razı olsun. Bir millet iki devletiz." dedi.

        Mehmedov, savaş nedeniyle Ukrayna'da zor günler yaşandığını belirterek "Bombalar patlıyor. Orası bizim öz vatanımız olmadığı için Azerbaycan'a dönüyoruz. Öz vatanımız olsaydı kalıp savaşırdık. Umarım bir an önce savaş biter." diye konuştu.

        "TÜRKİYE BİZE ÇOK YARDIMCI OLDU"
        Raziye Mehmedeminov ise savaş nedeniyle Ukrayna'yı terk ettiklerini dile getirdi. Zorlu bir yolculuğun ardından kardeş ülke Türkiye'ye gelmenin huzurunu yaşadığını aktaran Mehmedeminov, "Türkiye bize çok yardımcı oldu. Onlardan memnunuz, sağ olsunlar." dedi.

        Rafil Guluyev de destek ve yardımlarından dolayı Türkiye'ye minnettar olduklarını kaydetti.

        İşlemlerini tamamlayan Azerbaycanlılar, ülkelerine gitmek üzere sınır kapısından ayrıldı.

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