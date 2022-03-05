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    • Güncel
    • 05.03.2022 08:32
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    • 05.03.2022 08:36
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    Hava durumu son dakika: 5 bölgede sağanak yağış var! Meteoroloji'den haritalı uyarı

    Hafta sonu planı yapmak için hava durumunu araştıran vatandaşların beklediği son dakika haberi geldi. Meteoroloji'den alınan bilgilere göre bugün 5 bölgemizde sağanak yağış bekleniyor. Hava sıcaklığının iç ve doğu kesimlerde 3 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Peki bugün İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava durumu nasıl olacak? Hangi illerimizde yağış var? İşte Meteoroloji'den yayınlanan bilgilere göre son dakika hava durumu tahminleri...

    5 bölgede sağanak yağış var! Haritalı uyarı

    Son dakika haberi... Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Eskişehir ve Hatay çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    YAĞIŞLAR GENELDE SAĞANAK
    Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ve Afyonkarahisar çevreleri ile Antalya'nın doğusunun iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; öğle saatlerinde Aydın, Muğla ve Denizli çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

    SICAKLIK İÇ VE DOĞU KESİMLERDE ARTIYOR
    Hava sıcaklığının iç ve doğu kesimlerde 3 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

        İLLERİMİZDE HAVA DURUMU
        Son dakika Meteoroloji'den alınan bilgilere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:

        ANKARA: 7, Parçalı ve çok bulutlu.

        İSTANBUL: 10, Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde hafif olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı.

        İZMİR: 14, Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı.

        KOCAELİ: 14, Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde hafif olmak üzere sağanak yağışlı.

        EDİRNE: 10, Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu,

        MANİSA: 13, Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı.

        ADANA: 15, Parçalı ve çok bulutlu.

        ANTALYA: 16, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı.

        HATAY: 15, Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı.

        ESKİŞEHİR: 8, Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmurlu.

        KAYSERİ: 7, Parçalı ve çok bulutlu.

            BOLU: 8, Parçalı ve çok bulutlu.

            KASTAMONU: 6, Parçalı ve çok bulutlu.

            SAMSUN: 12, Parçalı ve çok bulutlu.

            TRABZON: 10, Parçalı ve çok bulutlu.

            RİZE: 10, Parçalı ve çok bulutlu.

            ERZURUM: 2, Parçalı ve çok bulutlu.

            KARS: -1, Parçalı ve çok bulutlu.

            MALATYA: 10, Parçalı bulutlu.

            VAN: 3, Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı.

            DİYARBAKIR: 12, Parçalı ve çok bulutlu.

            GAZİANTEP: 12, Parçalı ve çok bulutlu.

            SİİRT: 11, Parçalı ve çok bulutlu.

            ŞANLIURFA: 14, Parçalı ve çok bulutlu.

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