Hava durumu son dakika: 5 bölgede sağanak yağış var! Meteoroloji'den haritalı uyarı

YAĞIŞLAR GENELDE SAĞANAK

Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ve Afyonkarahisar çevreleri ile Antalya'nın doğusunun iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; öğle saatlerinde Aydın, Muğla ve Denizli çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.