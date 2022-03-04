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    • 04.03.2022 20:12
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    Son dakika: Sağlık Bakanlığı 4 Mart 2022 koronavirüs vaka, vefat ve aşı tablosunu duyurdu

    Sağlık Bakanlığı 04 Mart 2022 koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayılarını içeren tabloyu duyurdu. Son 24 saatte yapılan 365 bin 614 testte 38 bin 283 vaka tespit edildi. İşte habere ilişkin tüm detaylar ve salgının seyrinde son durum...

    Koronavirüste son durum

    Günlük Koronavirüs Tablosu "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

    Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 365 bin 614 testte 38 bin 283 vaka tespit edildi.

    Koronavirüs nedeniyle 180 kişi hayatını kaybederken, 63 bin 311 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi. 18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 92,97, 2'nci doz ortalaması yüzde 85,15 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 57 milyon 708 bin 290, 2'nci dozda 52 milyon 851 bin 442 ve 3'üncü dozda 27 milyon 248 bin 891 olmak üzere toplam 145 milyon 943 bin 346 aşı uygulandı.

    En az 2 doz aşı olan kişi sayısının en yüksek olduğu iller; Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ oldu.

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                Haberler Güncel Son dakika: Sağlık Bakanlığı 4 Mart 2022 koronavirüs vaka, vefat ve aşı tablosunu duyurdu
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