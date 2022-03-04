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    • Güncel
    • 04.03.2022 12:00
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    • 04.03.2022 12:00
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    SMA ilaçlarının ödenmesine ilişkin Bakan Bilgin'den son dakika açıklaması

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, SMA ilaçlarının ödenmesine ilişkin yaptığı açıklamada "Türk kamuoyunun bilmesi gerekir ki bu ilaçların büyük bir çoğunluğu bilimsel onaydan geçmediği için bizim ödeme listemizde yoktur." dedi.

    SMA ilaçlarının ödenmesine ilişkin flaş açıklama

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, yaptığı son dakika açıklamasında "Ödemesi yapılmayan ilaçların ödenmeme gerekçesi bilimsel olarak onaylanmamasıdır. Devlet ilacın parasına bakmaz. Özellikle yavruları, kendileri hasta olan vatandaşlarımızın bu konuda daha dikkatli olmalarını, bu tür kampanyalara itibar edilmemesini, kamu otoriteleri tarafından kabul edilmemiş, duygu sömürüsü mahiyetindeki kampanyalara itibar edilmemesi gerektiğini ifade ediyorum." ifadelerine yer verdi.

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    Haberler Güncel SMA ilaçlarının ödenmesine ilişkin Bakan Bilgin'den son dakika açıklaması
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