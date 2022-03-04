SMA ilaçlarının ödenmesine ilişkin Bakan Bilgin'den son dakika açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, yaptığı son dakika açıklamasında "Ödemesi yapılmayan ilaçların ödenmeme gerekçesi bilimsel olarak onaylanmamasıdır. Devlet ilacın parasına bakmaz. Özellikle yavruları, kendileri hasta olan vatandaşlarımızın bu konuda daha dikkatli olmalarını, bu tür kampanyalara itibar edilmemesini, kamu otoriteleri tarafından kabul edilmemiş, duygu sömürüsü mahiyetindeki kampanyalara itibar edilmemesi gerektiğini ifade ediyorum." ifadelerine yer verdi.

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