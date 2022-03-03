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    • 04.03.2022 12:14
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    • 04.03.2022 12:14
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    Maske yasağı devam ediyor mu? Maske zorunluluğu kalktı mı? Okullarda, kapalı ve açık alanda maske takılmaya devam edecek mi?

    Maske zorunluluğu kalktı mı? Maske yasağı devam ediyor mu? Okullarda, kapalı ve açık alanda maske takılmaya devam edecek mi? sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. Tüm illerden vatandaşlar uzun zamandır maskelerin çıkmasını bekliyordu ve konuyla ilgili son karar açıklandı. Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca covid 19 salgınıyla mücadelede alınan yeni kararları açıkladı. İşte ayrıntılar...

    takvim.com.tr
    Maske yasağı devam ediyor mu?

    Sabah saatlerinden itibaren gündemde en yoğun araştırılanlar arasında Maske zorunluluğu kalktı mı? Maske yasağı devam ediyor mu soruları yer alıyor. Dün Bilim Kurulu toplandı ve koronavirüs salgınıyla mücadelede alınan yeni kararların neler olduğuna ilişkin önemli açıklamalar yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, uzun zamandır devam eden maske zorunluluğunun devam edip etmeyeceğini de netleştirmiş oldu. Peki Okullarda, kapalı ve açık alanda maske takılmaya devam edecek mi?

    MASKE ZORUNLULUĞU KALKTI MI?

    Açık alanda maske zorunluluğu kaldırıldı.

    Bakan Koca: Bundan sonda artık açık havada maske kullanmak zorunda değiliz.Yeni dönemde hes kodu uygulaması kaldırıldı. Hiç bir kurum ya da kuruluşa girişte hes kodu istenmeyecek.

    Bakan Koca'nın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

    1) Artık açık havada maske kullanmak zorunda değiliz.

    2) Kapalı ortamlarda havalandırma yeterliyse mesafe kuralına uyum gösteriliyorsa maske şart değil

    3) Yeni dönemde HES kodu uygulaması kaldırıldı. Hiçbir kurum ya da kuruluşa girişte HES kodu kontrolü yapılmayacak..

    4) Hastalık şüphesi olmayan kişilerde test istenmeyecek.

    5) Okullarda 2 vaka çıkması halinde sınıfın kapatılması şeklindeki uygulamaya gerek görülmemektedir. Pozitif çıkan öğrenci izole edilecek ve eğitim devam edecek.

        "DÜNYA GENELİNDE KISITLAMALAR KALDIRILIYOR"

        Bakan Koca, "Salgının azalan etkilerine bağlı olarak dünya genelinde kısıtlamalar kaldırılıyor. Virüse karşı yaygın mücadele artık aşıyla veriliyor. Risk grubunda olan yakınlarımıza karşı koruyucu olmalı, zamanı gelen aşımız olup olmadığını birbirimize hatırlatmalıyız." ifadelerini kullandı.

        KORONAVİRÜS SON DURUM!

        Sağlık Bakanlığınca açıklanan 1 Mart'ta açıklanan 24 saatlik verilere göre, 59 bin 885 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 203 oldu.

        Bir günde toplam 403 bin 117 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 71 bin 545 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medyadan günün verilerini yorumladı.
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        Haberler Güncel Maske yasağı devam ediyor mu? Maske zorunluluğu kalktı mı? Okullarda, kapalı ve açık alanda maske takılmaya devam edecek mi?
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