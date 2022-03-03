Maske yasağı devam ediyor mu? Maske zorunluluğu kalktı mı? Okullarda, kapalı ve açık alanda maske takılmaya devam edecek mi?

Sabah saatlerinden itibaren gündemde en yoğun araştırılanlar arasında Maske zorunluluğu kalktı mı? Maske yasağı devam ediyor mu soruları yer alıyor. Dün Bilim Kurulu toplandı ve koronavirüs salgınıyla mücadelede alınan yeni kararların neler olduğuna ilişkin önemli açıklamalar yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, uzun zamandır devam eden maske zorunluluğunun devam edip etmeyeceğini de netleştirmiş oldu. Peki Okullarda, kapalı ve açık alanda maske takılmaya devam edecek mi?