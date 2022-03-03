Maske yasağı devam ediyor mu? Maske zorunluluğu kalktı mı? Okullarda, kapalı ve açık alanda maske takılmaya devam edecek mi?

Sabah saatlerinden itibaren gündemde en yoğun araştırılanlar arasında Maske zorunluluğu kalktı mı? Maske yasağı devam ediyor mu soruları yer alıyor. Dün Bilim Kurulu toplandı ve koronavirüs salgınıyla mücadelede alınan yeni kararların neler olduğuna ilişkin önemli açıklamalar yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, uzun zamandır devam eden maske zorunluluğunun devam edip etmeyeceğini de netleştirmiş oldu. Peki Okullarda, kapalı ve açık alanda maske takılmaya devam edecek mi?
MASKE ZORUNLULUĞU KALKTI MI?
Açık alanda maske zorunluluğu kaldırıldı.
Bakan Koca: Bundan sonda artık açık havada maske kullanmak zorunda değiliz.Yeni dönemde hes kodu uygulaması kaldırıldı. Hiç bir kurum ya da kuruluşa girişte hes kodu istenmeyecek.
Bakan Koca'nın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:
1) Artık açık havada maske kullanmak zorunda değiliz.
2) Kapalı ortamlarda havalandırma yeterliyse mesafe kuralına uyum gösteriliyorsa maske şart değil
3) Yeni dönemde HES kodu uygulaması kaldırıldı. Hiçbir kurum ya da kuruluşa girişte HES kodu kontrolü yapılmayacak..
4) Hastalık şüphesi olmayan kişilerde test istenmeyecek.
5) Okullarda 2 vaka çıkması halinde sınıfın kapatılması şeklindeki uygulamaya gerek görülmemektedir. Pozitif çıkan öğrenci izole edilecek ve eğitim devam edecek.