AVM’lere girişte, toplu taşımada, seyahatlerde, kapalı alanlarda HES kodu kalktı mı? HES kodu zorunluluğu kalktı mı?

Gündemde sıklıkla araştırılanlar arasında HES kodu zorunluluğu kalktı mı sorusu yer alıyor. Dün gerçekleşen Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca önemli açıklamalarda bulundu. Uzun bir süredir AVM'lere girişte, toplu taşımada, seyahatlerde, kapalı alanlarda zorunlu tutulan Hayat Eve Sığar (HES) kodu isteme zorunluluğu kalktı mı yoksa devam edecek mi? Covid 19 önlemleri kapsamında günlük hayatta önemli yer tutan HES koduna ilişkin yeni kararlar da alındı. İşte ayrıntılar…
HES KODU ZORUNLULUĞU KALKTI MI?
Sağlık Bakanı Koca: "HES kodu uygulaması kaldırıldı. Hiçbir kurum girişinde HES-Kodu alınmayacak. Hastalık belirtisi olmayan kişilerden test istenmeyecek."
Bakan Koca'nın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:
1) Artık açık havada maske kullanmak zorunda değiliz.
2) Kapalı ortamlarda havalandırma yeterliyse mesafe kuralına uyum gösteriliyorsa maske şart değil
3) Yeni dönemde HES kodu uygulaması kaldırıldı. Hiçbir kurum ya da kuruluşa girişte HES kodu kontrolü yapılmayacak..
4) Hastalık şüphesi olmayan kişilerde test istenmeyecek.
5) Okullarda 2 vaka çıkması halinde sınıfın kapatılması şeklindeki uygulamaya gerek görülmemektedir. Pozitif çıkan öğrenci izole edilecek ve eğitim devam edecek.