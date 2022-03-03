Maldivler'de 5 milyonluk düğün yapan Nevzat Aydın haklarını isteyen çalışanlara isyan etti! "Nankörlük yapıyorsunuz"





DÜĞÜN TEPKİSİ

Ancak evlilikten çok, düğün ve harcanan para konuşulmaya başlandı. Aydın, düğün için Maldivler'de bir ada kapattı. Maldivler W Hotel'in tüm odalarını düğüne çağırdığı arkadaşları için ayırdı. Odaların bir günlük fiyatının ise en az 15 bin dolar olduğu vurgulandı. Davetlilerini de özel uçakla Maldivler'e taşıdı. Hint esintilerinden Burning Man festivalinin renklerine kadar her detay vardı. Nevzat Aydın'ın bu kutlama için 5 milyon dolar harcadığı iddia edildi. Bu harcamalar duyulunca çalışanlar ve onları destekleyenler tepkilerini artırdı.



CEVAP VERDİ

Tepkiler çoğalınca Nevzat Aydın da sosyal medya hesabından cevap verdi. İş yavaşlatan kuryeleri nankörlükle suçlayan Aydın, "Ben olmasaydım hepsi taşerondu" dedi. Aydın, şunları söyledi: "Benim hakkımda ne yazık ki gereksizce biraz fazla atıp tutuluyor son zamanlarda. Ben Yemeksepeti'ni 7 sene önce sattım ve epey bir zaman önce de yönetimini de bıraktım. Lütfen bu konuda bilinçli bir şekilde eleştirin veya tweet atın arkadaşlar. Bu arada iyi ki Mert işin başında; bana kalsaydı ilk işim, o işi yavaşlatan nankörlerin tamamını göndermek olurdu. Kopan yaygaranın sebebi ise; benim 3 yıl önce 'kuryeler de bunu hak ediyor' diyip 'onları da tıpkı hepimizin olduğu gibi kendi bordromuza alalım' diye ısrar etmemdir. Taşeron olarak hiçbir ekstra imkanları - mesela özel sağlık sigortası - olmadan çalıştırsak sorun yoktu. Bu konudaki son tweetimdi. İsteyen istediğine inanır."