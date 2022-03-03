Maldivler'de 5 milyonluk düğün yapan Nevzat Aydın haklarını isteyen çalışanlara isyan etti! "Nankörlük yapıyorsunuz"

Yemeksepeti'nin kurucu ortağı Nevzat Aydın, her yaptığı ile olay olmaya devam ediyor. 2001'de kurduğu YemekSepeti isimli online sipariş uygulamasını büyütüp 2015 yılında yarım milyar dolara Alman firmasına satan Nevzat Aydın, 2021'de ani bir kararla ayrılıp CEO'luğu aynı şirkette görev yapan Mert Baki'ye devretti. Ancak YemekSepeti, özellikle kuryeler başta olmak üzere çalışanlarının haklarının verilmediği iddiasıyla gündeme gelmeye devam etti. Özellikle kuryeler maaş zamlarının azlığından şikayet ederek düşük maaşla çalıştıkları için protesto eylemlerini sürdürdü. Bütün bu tartışmalar devam ederken, Nevzat Aydın genç modacı Zeynep Zenel ile ikinci evliliğini yaptı.
DÜĞÜN TEPKİSİ
Ancak evlilikten çok, düğün ve harcanan para konuşulmaya başlandı. Aydın, düğün için Maldivler'de bir ada kapattı. Maldivler W Hotel'in tüm odalarını düğüne çağırdığı arkadaşları için ayırdı. Odaların bir günlük fiyatının ise en az 15 bin dolar olduğu vurgulandı. Davetlilerini de özel uçakla Maldivler'e taşıdı. Hint esintilerinden Burning Man festivalinin renklerine kadar her detay vardı. Nevzat Aydın'ın bu kutlama için 5 milyon dolar harcadığı iddia edildi. Bu harcamalar duyulunca çalışanlar ve onları destekleyenler tepkilerini artırdı.
CEVAP VERDİ
Tepkiler çoğalınca Nevzat Aydın da sosyal medya hesabından cevap verdi. İş yavaşlatan kuryeleri nankörlükle suçlayan Aydın, "Ben olmasaydım hepsi taşerondu" dedi. Aydın, şunları söyledi: "Benim hakkımda ne yazık ki gereksizce biraz fazla atıp tutuluyor son zamanlarda. Ben Yemeksepeti'ni 7 sene önce sattım ve epey bir zaman önce de yönetimini de bıraktım. Lütfen bu konuda bilinçli bir şekilde eleştirin veya tweet atın arkadaşlar. Bu arada iyi ki Mert işin başında; bana kalsaydı ilk işim, o işi yavaşlatan nankörlerin tamamını göndermek olurdu. Kopan yaygaranın sebebi ise; benim 3 yıl önce 'kuryeler de bunu hak ediyor' diyip 'onları da tıpkı hepimizin olduğu gibi kendi bordromuza alalım' diye ısrar etmemdir. Taşeron olarak hiçbir ekstra imkanları - mesela özel sağlık sigortası - olmadan çalıştırsak sorun yoktu. Bu konudaki son tweetimdi. İsteyen istediğine inanır."
HAKLARINI SIRALAMIŞTI
Nevzat Aydın, daha önce attığı bir tweetinde kuryelerin haklarını şöyle sıralamıştı:
Motorlu kurye arkadaşlarımızın standart sahip olduğu imkanlar;
Sektör standartlarının ciddi üzerinde maaş
Performans bazlı sipariş başına ekstra prim ücreti
Online bahşiş ücretleri
7/24 dönen vardiya sistemi (günlük ortalama 8 saat çalışma).