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    • 03.03.2022 19:22
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    Afyonkarahisar, Tunceli, Burdur'da yarın okullar tatil mi? 4 Mart 2022 Cuma kar tatili olan il ve ilçeler hangileri? Valilik açıklamaları...

    Yurt genelinde kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı bölgelerde eğitime ara verildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı son dakika hava durumu tahminlerinin ardından kar yağışının yoğun olarak görüldüğü bölgelerde yaşayan öğrenciler bulundukları illerde okulların tatil olup olmadığını araştırıyor. Yazımızda 4 Mart Cuma tatil olan bölgeler listesine ulaşabilirsiniz. Peki, kar tatili olan iller hangileri? Afyonkarahisar, Tunceli, Burdur'da yarın okullar tatil mi? 4 Mart 2022 Cuma kar tatili olan il ve ilçeler hangileri? İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    Afyonkarahisar, Tunceli, Burdur’da yarın okullar tatil mi?

    Yarın okullar tatil mi? Yurt genelinde yağışlı hava etkisini sürdürüyor. Bazı bölgelerde yoğun görülen kar yağışının etkisiyle okullarda eğitime ara verildi. Olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verilen iller listesi merak ediliyor. Peki, kar tatili olan iller hangileri? Afyonkarahisar, Tunceli, Burdur'da yarın okullar tatil mi? 4 Mart 2022 Cuma kar tatili olan il ve ilçeler hangileri? İşte son dakika Valilik açıklamaları...

    YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

    4 Mart 2022 Cuma günü için henüz tatil haberleri gelmedi. Resmi açıklamalar yapıldığında takvim.com.tr üzerinden paylaşılacaktır.

    METEOROLOJİ'DEN PEŞ PEŞE UYARILAR! ÇOK KUVVETLİ GELİYOR!

    HAVA SICAKLIĞI: İç ve batı kesimlerde 3 ila 5 derece azalarak mevsim normallerinin altına düşeceği, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

    RÜZGAR: Rüzgarın iç ve batı kesimlerde kuzeyli, diğer yerlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu da güneyli yönlerden, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

    KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların Doğu Akdeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyi ve Doğu Anadolu'nun batısında kuvvetli sağanak kuvvetli yağmur ve sağanak, Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri, İç Anadolu'nun doğusu ile zamanla Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda kuvvetli kar şeklinde, Antalya'nın doğu kesimlerinde ise çok kuvvetli sağanak şeklinde olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar, kar yağışlarıyla birlikte ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

    ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

    KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-90 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

        SARI KODLU UYARI YAPILAN İLLER

        Adıyaman, Ağrı, Amasya, Ankara, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bingöl, Bitlis, Bolu, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Mersin, İzmir, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırşehir, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Tokat, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Yozgat, Zonguldak, Bayburt, Karaman, Kırıkkale, Batman, Şırnak, Bartın, Ardahan, Iğdır, Karabük, Kilis, Düzce.

        TURUNCU UYARI YAPILAN İLLER

        Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay, Antalya, Adana

        RENKLER NE ANLAMA GELİYOR?

        TURUNCU RENK: Turuncu, havayla ilgili "tehlikeli durum"larda kullanılıyor. Bu renkte tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla gerçekleşmiyor. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemel görülüyor. Çok tedbirli olunması, güncel meteorolojik koşullar ve tahminlerin takip edilmesi gerekiyor.

        SARI RENK : Sarı, havada "potansiyel tehlike durumu"na işaret ediyor. Tahmin edilen meteorolojik hadise olağan dışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli davranılması uyarısında bulunuluyor.

        BUGÜN HAVA NASIL? İL İL HAVA DURUMU

        MARMARA

        Parçalı ve çok bulutlu, doğusu ile Tekirdağ ve Balıkesir çevrelerinin hafif yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur ve sağanak yükseklerinde hafif karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

        EDİRNE °C, 9°C
        Parçalı ve çok bulutlu

        İSTANBUL °C, 7°C
        Parçalı ve çok bulutlu, hafif yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu

        KIRKLARELİ °C, 7°C
        Parçalı ve çok bulutlu

        KOCAELİ °C, 6°C
        Parçalı ve çok bulutlu, hafif yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

        EGE

        Parçalı ve çok bulutlu, Afyonkarahisar ve Kütahya çevrelerinin hafif kar yağışlı geçmesi bekleniyor.

        A.KARAHİSAR °C, 1°C
        Çok bulutlu, hafif kar yağışlı

        DENİZLİ °C, 5°C
        Parçalı bulutlu

        İZMİR °C, 10°C
        Parçalı bulutlu

        MANİSA °C, 9°C
        Parçalı bulutlu

        AKDENİZ

        Çok bulutlu, doğusu ile Isparta çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Akdeniz'de kuvvetli olması beklenen yağışların; kıyılarda sağanak ve gök gürültülü sağanak 1000 metre üzerinde olan yerlerde karla karışık yağmur kar şeklinde olması bekleniyor.

        ADANA °C, 14°C
        Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ANTALYA °C, 14°C
        Parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        HATAY °C, 13°C
        Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ISPARTA °C, 2°C
        Çok bulutlu, hafif kar yağışlı

        İÇ ANADOLU

        Çok bulutlu, bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların zamanla bölgenin doğusunda kuvvetli kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

        ANKARA °C, 1°C
        Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

        ÇANKIRI °C, 1°C
        Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

        ESKİŞEHİR °C, 2°C
        Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

        KAYSERİ °C, 6°C
        Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, zamanla yükseklerinden başlayarak kuvvetli kar yağışlı olması bekleniyor.

        BATI KARADENİZ

        Çok bulutlu, kıyı kesimlerinin yağmurlu, iç ve yüksek kesimlerinin kuvvetli kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        BOLU °C, 1°C
        Çok bulutlu, yer yer kuvvetli kar yağışlı

        DÜZCE °C, 5°C
        Çok bulutlu, yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yükseklerinde yer yer kuvvetli kar şeklinde olması bekleniyor.

        KASTAMONU °C, 1°C
        Çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer kuvvetli kar yağışlı

        ZONGULDAK °C, 5°C
        Çok bulutlu, yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yükseklerinde yer yer kuvvetli kar şeklinde olması bekleniyor.

            ORTA ve DOĞU KARADENİZ

            Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarda yağmur, iç kesimlerde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

            RİZE °C, 8°C
            Çok bulutlu ve yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

            SAMSUN °C, 6°C
            Çok bulutlu ve yağmurlu, yüksekleri kuvvetli karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

            TOKAT °C, 4°C
            Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur zamanla kuvvetli kar yağışlı

            TRABZON °C, 8°C
            Çok bulutlu ve yağmurlu, yüksekleri kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

            DOĞU ANADOLU

            Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin batı kesimlerinde genellikle yağmur, yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar; doğu kesimlerinde ise karla karışık yağmur ve aralıklı kar olarak görülmesi beklenen yağışların, bölgenin kuzey ve doğusunda kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

            ERZURUM °C, 4°C
            Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur zamanla kısa süreli kuvvetli kar yağışlı

            KARS °C, 5°C
            Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur zamanla kısa süreli kuvvetli kar yağışlı

            MALATYA °C, 11°C
            Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu akşam saatlerinden sonra kısa süreli karla karışık yağmur ve kar yağışlı

            VAN °C, 7°C
            Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu akşam saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı

            GÜNEYDOĞU ANADOLU

            Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzey kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

            DİYARBAKIR °C, 16°C
            Çok bulutlu, kuzey kesimlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

            GAZİANTEP °C, 9°C
            Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

            SİİRT °C, 15°C
            Çok bulutlu, kuzey kesimlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

            ŞANLIURFA °C, 15°C
            Çok bulutlu, kuzey kesimlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
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