OGS - HGS değişimi nasıl yapılıyor? OGS kalktı mı, iptal işlemleri nasıl yapılır? HGS geçiş bilgileri ve bakiye sorgulama ekranı!

Araç sahipleri tarafından OGS kalktı mı sorusu merak ediliyor. Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından OGS'nin kaldırılacağı geçtiğimiz haftalarda açıklanmıştı. Artık OGS yerine HGS kullanılacak. Sürücüler bazı konularda bilgi sahibi olamak istiyor. Peki, OGS kalktı mı? OGS - HGS değişimi nasıl yapılıyor? HGS geçiş bilgileri ve bakiye sorgulama nasıl yapılır? İşte merak edilenler!
OGS KALKTI MI, NE ZAMAN KALKACAK?
OGS sistemi 31 Mart itibarıyla kalkıyor. Araç sahipleri bundan böyle OGS cihazları yerlerini HGS'lere bırakacak.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama şu şekilde:
Ülkemizdeki geçişi ücretli olan otoyol ve köprülerin geçiş ücretleri Otomatik Geçiş sistemi (OGS) ve Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) olmak üzere iki ayrı ücret toplama sistemi üzerinden tahsil edilmektedir.
Ücret toplama sistemlerinde OGS ve HGS olmak üzere iki sistemin olması, otoyol kullanıcıları yönünden gişelerden geçişlerde karışıklıklara neden olmaktadır.
İş yükünün azaltılması ve verimliliğin artırılarak vatandaşlarımıza daha iyi hizmet verebilmek adına 31 Mart 2022 tarihinden itibaren Otomatik Geçiş Sistemi (OGS) kaldırılarak otoyol ve köprü geçiş ücretlerinin Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) üzerinden tahsilatına devam edilecektir. OGS abonesi araç sahiplerinin mağduriyet yaşamamaları için gerekli tüm önlemler alınacak olup, OGS etiketi olan araç sahiplerine OGS cihazının alındığı banka tarafından ücretsiz olarak HGS etiketi verilecek ve hesapları HGS hesaplarına dönüştürülecektir.