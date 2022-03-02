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    • 03.03.2022 09:04
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    • 03.03.2022 09:04
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    Kavaslar ne iş yapar? Kavas nedir, ne anlama gelmektedir? TBMM'de gizli Rusya- Ukrayna oturumunda kavaslar görev aldı!

    Kavas terimi gündemde araştırılan konular arasında yer aldı. TBMM'deki gizli Rusya-Ukrayna oturumunda sağır ve dilsiz kavasların görev aldığının duyurulasının ardından pek çok kişi kavasların ne iş yaptığını merak etmeye başladı. Peki, Kavas nedir, ne anlama gelmektedir? Kavaslar ne iş yapar? İşte konu hakkında merak edilenler!

    takvim.com.tr
    Kavaslar ne iş yapar?

    Kavas kelime anlamı vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başlandı. TBMM'de bugün Rusya ve Ukrayna savaşı için kapalı otururum düzenlendi. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun bilgilendirme yaptığı toplantıda konuşulanlar devlet sırrı kabul edildi. Oturumda sağır ve dilsiz kavaslar görev aldı. Bu gelişmelerle birlikte kavaslar hakkında bilgiler merak edilip araştırılmaya başlandı. Peki, Kavas nedir, ne anlama gelmektedir? Kavaslar ne iş yapar? İşte merak edilenler!

    KAVAS NEDİR, NE ANLAMA GELİYOR?

    Kavas kelimesi Arapça'dan Türkçe'ye geçmiş bir sözcüktür ve aslında bir mesleği işaret etmektedir.

    TDK sözlüğünde kavasın anlamı;

    Elçilik veya konsolosluklarda görev yapan hizmetli

    Elçilik ve konsolosluklarda koruma görevlisi

    Banka, patrikhane, otel vb. yerlerde hizmetli veya koruma görevlisi olarak yer almaktadır.

    TBMM'DE GİZLİ UKRAYNA OTURUMU

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Meclis Genel Kurulunu Ukrayna ile Rusya arasında yaşanan krizle ilgili bilgilendirecek.

    Genel Kurul, Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı.

    Adan, birleşimin başlangıcında yürütmenin, Ukrayna'da yaşanan son gelişmelere ilişkin gündem dışı söz talebi olduğunu aktardı.

        KONUŞMA SÜRELERİ

        Bu isteği yerine getireceğini belirten Adan, talep olması halinde siyasi partilere de söz hakkı vereceğini söyledi. Adan, yürütme için 20, Mecliste grubu bulunan siyasi parti temsilcileri için 10 ve grubu bulunmayan bir milletvekili için 5 dakika konuşma süresi tanıyacağını belirtti.

        Oturumun kapalı olması için AK Parti önerge verdi. Oylamaya sunulan önerge kabul edildi. Genel Kurul'un üyeler dışında boşaltılmasının ardından kapalı oturuma geçildi. Meclis basın kordidorundaki genel kurula bakan ofisler de kapatıldı.

        DEVLET SIRRI KABUL EDİLECEK

        Toplantıda konuşulan tüm bilgiler devlet sırrı olarak kabul edilecek. Gizli oturumda tutanakları yeminli stenograflar tutacak. Kapalı oturumun tutanağı daha sonra bir zarfa konularak görevli katip üyelerce mumla mühürlenecek ve Meclis arşivine kaldırılacak.

        SAĞIR VE DİLSİZ KAVASLAR GÖREV YAPACAK

        Görüşmede milletvekillerine yardımcı olmak amacıyla sağır ve dilsiz kavaslar görev yapacak.

        MİLLETVEKİLLERİNE AÇIKLAMA YASAĞI

        Oturuma katılan milletvekillerinin konuyla ilgili açıklama yapması da yasak olacak.
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        Haberler Güncel Kavaslar ne iş yapar? Kavas nedir, ne anlama gelmektedir? TBMM'de gizli Rusya- Ukrayna oturumunda kavaslar görev aldı!
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