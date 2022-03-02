HAVA DURUMU | Ankara'da yoğun kar! Meteorolojiden kuvvetli kar yağışı uyarısı

İÇ ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların zamanla bölgenin doğusunda kuvvetli kar yağışı şekinde olması bekleniyor.
ANKARA °C, 1°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
ÇANKIRI °C, 1°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 2°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
KAYSERİ °C, 6°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, zamanla yükseklerinden başlayarak kuvvetli kar yağışlı olması bekleniyor.
BATI KARADENİZ
Çok bulutlu, kıyı kesimlerinin yağmurlu, iç ve yüksek kesimlerinin kuvvetli kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 1°C
Çok bulutlu, yer yer kuvvetli kar yağışlı
DÜZCE °C, 5°C
Çok bulutlu, yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yükseklerinde yer yer kuvvetli kar şeklinde olması bekleniyor.
KASTAMONU °C, 1°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer kuvvetli kar yağışlı
ZONGULDAK °C, 5°C
Çok bulutlu, yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yükseklerinde yer yer kuvvetli kar şeklinde olması bekleniyor.
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarda yağmur, iç kesimlerde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
RİZE °C, 8°C
Çok bulutlu ve yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
SAMSUN °C, 6°C
Çok bulutlu ve yağmurlu, yüksekleri kuvvetli karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
TOKAT °C, 4°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur zamanla kuvvetli kar yağışlı
TRABZON °C, 8°C
Çok bulutlu ve yağmurlu, yüksekleri kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.