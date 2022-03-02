ALES başvuruları için bugün son gün! ÖSYM - ALES/1 başvurusu ekranı! 2022 ALES ne zaman, hangi tarihte düzenlenecek? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Akademik kariyer planlayanların ve bunu belgelemek isteyenlerin merakla araştırdığı Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) başvuru ve sınav bilgilerini haberimizin içeriğinde bulabilirsiniz.