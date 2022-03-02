ALES başvuruları için bugün son gün! ÖSYM - ALES/1 başvurusu ekranı! 2022 ALES ne zaman, hangi tarihte düzenlenecek? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Akademik kariyer planlayanların ve bunu belgelemek isteyenlerin merakla araştırdığı Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) başvuru ve sınav bilgilerini haberimizin içeriğinde bulabilirsiniz.
ALES BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Sınava başvurular, 21 Şubat-03 Mart 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.
Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 10.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir.
Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekmektedir. Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının https://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşabileceklerdir.
Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2022-ALES kılavuzunda yer almaktadır. Adaylar, kılavuza aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir. Sınava başvuracak adayların kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.
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