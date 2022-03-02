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    • Güncel
    • 03.03.2022 06:58
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    • 03.03.2022 06:58
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    ALES başvuruları için bugün son gün! ÖSYM - ALES/1 başvurusu ekranı! 2022 ALES ne zaman, hangi tarihte düzenlenecek?

    Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2022-ALES/1) için heyecanlı bekleyiş sürerken başvurular da bugün sona eriyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin (ÖSYM) yayınladığı kılavuz doğrultusunda başvuru işlemlerinin bugün tamamlanması ve 2022 ALES başvuru ücretinin yatırılması gerekiyor. ALES/1 başvurusu ekranı haberimizde yer alıyor. Peki 2022 ALES ne zaman, hangi tarihte düzenlenecek? İşte tüm bilgiler…

    takvim.com.tr
    ALES başvuruları için bugün son gün!

    ALES başvuruları için bugün son gün! ÖSYM - ALES/1 başvurusu ekranı! 2022 ALES ne zaman, hangi tarihte düzenlenecek? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Akademik kariyer planlayanların ve bunu belgelemek isteyenlerin merakla araştırdığı Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) başvuru ve sınav bilgilerini haberimizin içeriğinde bulabilirsiniz.

    ALES BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    Sınava başvurular, 21 Şubat-03 Mart 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.

    Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 10.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir.

    Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekmektedir. Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının https://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşabileceklerdir.

    Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2022-ALES kılavuzunda yer almaktadır. Adaylar, kılavuza aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir. Sınava başvuracak adayların kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

    ALES BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

        2022 ALES NE ZAMAN?

        Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2022-ALES/1), 17 Nisan 2022 tarihinde uygulanacaktır.

        ÖSYM - 2022 ALES SINAV VE BAŞVURU TAKVİMİ

        ALES/1 SINAV TARİHİ : 17 Nisan 2022
        ALES/1 BAŞVURU TARİHLERİ : 21 Şubat – 3 Mart 2022
        (Ücret ödeme için son gün, 4 Mart 2022)
        ALES/2 SINAV TARİHİ : 21 Ağustos 2022
        ALES/2 BAŞVURU TARİHLERİ : 24 Haziran – 4 Temmuz 2022
        (Ücret ödeme için son gün, 5 Temmuz 2022)
        ALES/3 SINAV TARİHİ : 20 Kasım 2022

        ALES/3 BAŞVURU TARİHLERİ : 30 Eylül – 10 Ekim 2022
        (Ücret ödeme için son gün, 11 Ekim 2022)
        SINAV SAATİ VE SÜRESİ : 10.15, 150 dakika
        SINAV ÜCRETİ : 185,00 TL
        ALES/1 GEÇ BAŞVURU GÜNÜ : 15 Mart 2022
        ALES/2 GEÇ BAŞVURU GÜNÜ : 19 Temmuz 2022
        ALES/3 GEÇ BAŞVURU GÜNÜ : 18 Ekim 2022
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        Haberler Güncel ALES başvuruları için bugün son gün! ÖSYM - ALES/1 başvurusu ekranı! 2022 ALES ne zaman, hangi tarihte düzenlenecek?
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